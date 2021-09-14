Информация о приеме заявок и условиях конкурса среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции

Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в конкурсе среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – способствовать повышению эффективности мер противодействия коррупции, формированию в обществе антикоррупционного сознания.

Участниками Конкурса могут быть электронные, сетевые и печатные средства массовой информации Республики Дагестан, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы были опубликованы в СМИ и в сети интернет с 1 января по 30 ноября 2021 года.

Требования к конкурсным работам (материалам):

Опубликованы впервые в период с 1 января по 30 ноября 2021 года в средствах массовой информации, зарегистрированных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, тиражом не менее 1 000 экземпляров (для печатных СМИ), направленных на массового читателя, с территорией распространения – Республика Дагестан; на страницах интернет-изданий, информационных агентств, интернет-порталов, являющихся СМИ, зарегистрированными на территории РФ и впервые прошедшие в эфире телевизионных каналов Республики Дагестан.

Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на русский язык).

Работа должна соответствовать следующим жанрам: статья, очерк, репортаж, сюжет, зарисовка, обозрение, интервью, публицистика, журналистское расследование, аналитика, документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире, публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик) и др.

Работа должна содействовать просвещению граждан, повышению антикоррупционной грамотности.

Работа должна быть авторской, создана журналистом/изданием и иметь направленность на широкую аудиторию

Объем печатной работы для журналистов печатных СМИ и интернет-изданий должен быть не менее 3 500 знаков, но не более 10 000 знаков без учета пробелов, если это не журналистское расследование, для которого нет ограничения по количеству знаков; хронометраж теле- радио- репортажа, расследования, аналитического материала, сюжета или интервью - не более 45 минут.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Министерства информации и печати РД, Министерства юстиции РД, Министерства внутренних дел по РД, Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции (по согласованию), редакций печатных и электронных СМИ.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию заявки для участия в Конкурсе.

Срок приема заявок –по 30 ноября 2021 г.

Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 30 ноября 2021 г.

Для победителей Конкурса учреждаются две премии за первое место – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 коп., за второе место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп., за третье место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории.

Конкурсные работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «конкурс по противодействию коррупции».

Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://mininformrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».