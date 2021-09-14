Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

В 2020 году ими произведено продукции на 7,2 млрд. рублей, пишет "Дагправда".

Крупные промышленные предприятия Кизляра оказались в рейтинге 67 компаний, оказывающих позитивное влияние на социальную стабильность региона.

Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике утвердило Правительство Дагестана. В списке 67 организаций и в их числе кизлярские предприятия агропромышленного комплекса -АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Кизлярский коньячный завод», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат». Кроме того, в него вошли ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)» и ООО «Производственное предприятие «Кизляр».

Отметим, по итогам 2020 года крупные промышленные предприятия города произвели продукции на 7,2 млрд. рублей, темп роста составил 139,4%. Налоговые платежи предприятий во все уровни бюджета составили более 2,3 млрд. рублей. Было создано 399 новых рабочих мест.

На территории г.Кизляра осуществляют деятельность около 40 предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров продовольственного и непродовольственного назначения. Основный объем производства приходится на 5 крупных предприятиях: АО «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат».