ЗАМАНА - Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

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14 сентября, 2021. Вторник 10:38
Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе

В 2020 году ими произведено продукции на 7,2 млрд. рублей, пишет "Дагправда".

Правительство Дагестана выделило 67 компаний влияющих на социальную стабильность в регионе
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Крупные промышленные предприятия Кизляра оказались в рейтинге 67 компаний, оказывающих позитивное влияние на социальную стабильность региона.

Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике утвердило Правительство Дагестана. В списке 67 организаций и в их числе кизлярские предприятия агропромышленного комплекса -АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Кизлярский коньячный завод», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат». Кроме того, в него вошли ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)» и ООО «Производственное предприятие «Кизляр».

Отметим, по итогам 2020 года крупные промышленные предприятия города произвели продукции на 7,2 млрд. рублей, темп роста составил 139,4%. Налоговые платежи предприятий во все уровни бюджета составили более 2,3 млрд. рублей. Было создано 399 новых рабочих мест.

На территории г.Кизляра осуществляют деятельность около 40 предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров продовольственного и непродовольственного назначения. Основный объем производства приходится на 5 крупных предприятиях: АО «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат».

 

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