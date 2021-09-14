Совещание по выявленным ЦУРом проблемным вопросам прошло в Махачкале

Динамика обращений, поступивших в систему «Инцидент-менеджмент» показывает, что Центр управления регионом работает достаточно активно: за 4 месяца количество зафиксированных сигналов выросло к сентябрю почти в 3 раза – до показателя почти 3,6 тыс. обращений.

«В дальнейшем мы все, представители власти, будем посещать муниципальные центры управления. Проблемы, которые волнуют граждан, объективно не всегда находятся в ведении органов местного самоуправления. Наша общая задача состоит в том, чтобы данные каналы связи с населением были эффективно организованы и налажены, так как люди ждут конкретных результатов от принимаемых мер», – сказал Сергей Меликов.

По-прежнему пользователей социальных сетей волнуют темы обеспечения качественной питьевой водой, бесперебойного электроснабжения, вывоза бытовых отходов, строительства и ремонта дорог. Также в преддверии 1 сентября стала чаще подниматься проблема готовности отдельных объектов образования, особенно на селе, к новому учебному году.

Было отмечено, что поступающие через ЦУР сигналы показывают, что не везде принятые решения реализуются так, как надо, где-то нужно подключить дополнительные ресурсы.

О проблемных вопросах, выявленных Центром управления регионом с 12 августа по 13 сентября 2021 года, и мерах по их решению рассказал руководитель Центра управления регионом Республики Дагестан Султан Абдуралимов. Он отметил, что по итогам 2 квартала составлен рейтинг российских ЦУРов и работы регионов в сети интернет. Республика по итогам 1 квартала занимала 80-е место в стране, за работу в 2 квартале регион поднялся на 65 место. Абдуралимов также рассказал, что ЦУРом введена практика выездов в муниципалитеты, где вместе с общественностью и представителями администрации муниципальных образований изучаются и решаются конкретные инциденты.

Как было озвучено, с 12 августа по 10 сентября 2021 года ЦУРом РД принято в обработку свыше 2,8 тыс. обращений граждан, основная масса которых поступает из Махачкалы, Каспийска и Дербента.

По поручению врио Главы РД Сергея Меликова во всех муниципалитетах республики были организованы муниципальные центры управления (МЦУ). Об эффективности их деятельности проинформировал врио министра цифрового развития РД Тамерлан Буганов.

Главным образом деятельность МЦУ ведется в информационных системах Инцидент-менеджмент и Платформа обратной связи. Наибольшее количество обращений поступает в городах Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, Избербаш.

В целях повышения эффективности деятельности МЦУ Министерством цифрового развития региона предложена методика рейтингования, включающая в себя несколько показателей, среди которых – среднее время реагирования на сообщения в системе Инцидент-менеджмент и доля обработанных обращений в Платформе обратной связи без нарушения регламентного срока.

Сергей Меликов отметил, что предлагаемая методика оценки эффективности, прежде всего, должна быть нацелена на улучшение работы с обращениями граждан. И в этой связи руководителям органов исполнительной власти республики, а также главам муниципальных образований необходимо принимать надлежащие меры по реагированию на запросы граждан в социальных сетях и системе «Инцидент-менеджмент».

В рамках совещания глава региона озвучил ряд поручений руководителям органов власти по итогам рабочих поездок в Лакский, Чародинский и Кизилюртовский районы и город Кизилюрт. Были затронуты вопросы ремонта, строительства, введения в эксплуатацию целого ряда социально значимых объектов, их материально-технического обеспечения, а также эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и мелиорации, поддержки промышленных предприятий региона и др.

Отдельно Сергей Меликов остановился на поручениях, касающихся вопросов, наиболее волнующих население практически всей республики, особенно ее горной части – это энергообеспечение и газоснабжение. В частности, глава республики затронул тему инвентаризации электросетей, которая необходима для того, чтобы консолидировать электросетевое хозяйство республики и организовать его правильную эксплуатацию. Эту работу должны были провести все муниципалитеты, но процент ее исполнения на сегодня крайне низкий. Сергей Меликов напомнил, что деньги на эти цели были выделены, и Контрольно-финансовое управление обязательно проверит эффективность их использования.

В части газоснабжения населенных пунктов республики был сформирован план-график и определены индикаторы – догазификация 26 тысяч домовладений в 2021 году и 51 тысячи домовладений – в 2022 году.

Однако, как было отмечено, в ряде районов и городов республики не организована работа по сбору заявок. Руководитель субъекта призвал глав муниципалитетов ускорить процесс, чтобы в самое ближайшее время направить необходимые материалы в отраслевую организацию.

При этом глава региона напомнил, что за счет инвестиций «Газпрома» в настоящее время осуществляется программа по синхронизации выполнения газификации регионов России, в том числе и Дагестана. Срок завершения проектно-изыскательских работ – 2022 год. То есть уже к этому году должен быть готов проект по газификации всех районов республики, что будет, по словам Меликова, невозможно, если муниципальные образования своевременно не выполнят все поставленные перед ними задачи в этом направлении, в том числе и касающиеся внесения объектов газификации в схемы территориального планирования.

Нацелил Сергей Меликов руководителей муниципалитетов и на участие в другой программе – капитального ремонта школ, в рамках которой республика может привести в надлежащее состояние все нуждающиеся в ремонте школы. Было отмечено, что все вопросы, касающиеся ремонта, строительства образовательных учреждений планируется включить в одну региональную программу, которую будет курировать вице-премьер Манвел Мажонц.