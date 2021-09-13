Число онкологических коек в Дагестане увеличится до 600

В ближайшее время в регионе число онкологических коек будет увеличено до 600. Об этом информагентству сообщил главврач Республиканского онкологического диспансера (РОД) Владимир Брежнев.

«На данный момент в республике имеется 200 коек для онкологических больных. Увеличение числа коек соответственно вызовет необходимость в дополнительных штатах медицинского персонала», – сказал главный врач.

Владимир Брежнев отметил, что сегодня руководство региона и Минздрава РД уделяют достаточное внимание развитию онкологической службы республики. Яркий пример тому – недавнее посещение РОД врио Главы республики Сергеем Меликовым.

«За последние 50 лет существования онкологического диспансера, это вообще первый случай посещения лечебного учреждения руководством республики», – сказал Брежнев.

Что касается обеспечения детскими онкологическими койками, главврач отметил, что на сегодняшний день онкокойки для детей расположены в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ): «Учитывая статистические данные (увеличение заболеваемости), республика также нуждается в увеличении конечного фонда детской онкологии, для оказания не только химиотерапевтического, но и комплексного лечения – хирургия, химиотерапия, радиотерапия».

Важным является вопрос об открытии нескольких хосписов – учреждений по уходу за неизлечимо больными, но по словам Владимира Брежнева, вопрос все еще находится на рассмотрении в правительстве региона.

Комментируя сборы средств на лечение больных (особенно детей) с онкопатологиями, инициируемые разными фондами и волонтерами, Владимир Брежнев сообщил, что если заболевшие состоят на учете, то при невозможности оказать им помощь в республике, квоты на лечение получить абсолютно не сложно.

«Для оказания помощи таким пациентам, мы направляем их в специализированные федеральные центры», – заключил Брежнев.