ЗАМАНА - В Гунибском районе Дагестана торжественно отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»

В Гунибском районе Дагестана торжественно отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»

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13 сентября, 2021. Понедельник 15:49
В Гунибском районе Дагестана торжественно отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»
 В субботу, 11 сентября, заместитель председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Баттал Батталов приняли участие в праздновании 90-летия одного из ведущих животноводческих предприятий региона – сельхозкооператива «Агрофирма «Согратль».
В Гунибском районе Дагестана торжественно отметили 90-летие агрофирмы «Согратль»
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Юбилейные торжества прошли в с. Согратль Гунибского района с участием председателя Комитета по ветеринарии РД Магомеда Шапиева, руководителя Республиканского управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидова, председателя Общественной палаты РД Абдулмумина Ибрагимова, представителей власти и общественности муниципалитета.

Приветствуя гостей мероприятия, руководитель агрофирмы Абдурахман Чураев напомнил, что предприятие было основано в 1931 году и прошло большой и непростой путь. Он выразил благодарность властям Дагестана за поддержку, а также отдельно отметил роль Минсельхозпрода региона в обеспечении сельхозтоваропроизводителей республики и, в частности агрофирмы «Согратль», мерами государственной поддержки.

Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал предприятие «Согратль» одним из флагманов агропромышленного комплекса Дагестана. Он поздравил коллектив с юбилеем и поблагодарил всех работников агрофирмы за самоотверженный труд.

«Агрофирма «Согратль» принимает огромное участие в работе Федерального аграрного научного центра РД по совершенствованию продуктивных и племенных качеств дагестанской горной породы овец. Неслучайно, заведующий отделом животноводства ФАНЦ Абдусалам Хожоков совсем недавно был награжден Орденом за заслуги перед Республикой Дагестан», – сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что на прошедшей в мае Всероссийской выставке племенных овец и коз агрофирма «Согратль» стала абсолютным победителем, а ее руководитель получил от организаторов в качестве приза автомобиль «Нива».

«Это оценка той работы, которая проводится сегодня хозяйством, в том числе по сохранению продуктивности земель отгонного животноводства», – отметил зампред республиканского Правительства.

Завершая выступление, Абдулмуслим Абдулмуслимов зачитал приветственный адрес врио Главы Дагестана Сергея Меликова. В нем руководитель региона отметил подвиги работников сельхозпредприятия, назвал коллектив настоящими профессионалами своего дела, которые обеспечивают дагестанцев качественной продукцией и завоевывают новые рынки.

Баттал Батталов отметил вклад агрофирмы «Согратль» в сельское хозяйство Дагестана и в целом в экономику республики. Он выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии предприятия.

«Гунибский район, село Согратль воспитали выдающихся ученых, государственных деятелей, трудолюбивых аграриев. Здесь работают

профессионалы своего дела, которые добиваются значительных результатов. Уверен, что в перспективе вас ждут новые достижения», – сказал министр.

Абдулмумин Ибрагимов напомнил, что Абдурахман Чураев также является председателем комиссии Общественной палаты Дагестана по развитию АПК и вручил ему памятные часы.

Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов и Баттал Батталов вручили работникам агрофирмы госнаграды Республики Дагестан. Всего указом и распоряжением Главы РД награждены десять представителей предприятия.

«У нас в регионе еще не было такого, чтобы в один день наградили десять человек из одного села», – заметил вице-премьер.

Так, за значительный вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд медаль «За доблестный труд» получил главный зоотехник агрофирмы Абдулварис Хачаибрагимов, Почетную грамоту РД – заведующий комплексной бригадой Магомед Алиев, почетные знаки «За любовь к родной земле» – механизаторы Абдул Исрапилов и Алибег Магомедов. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Главы РД объявлена заместителю председателя предприятия Ахмеду Абдурахимову, а также чабанам Саиду Исакову и Магомедхабибу Омарову, памятными именными часами Главы РД награждены механизатор Абдулмалик Гаджиев, доярки Лейла Батырова и Патимат Омарова.

В свою очередь руководство агрофирмы «Согратль» вручило памятные юбилейные медали гостям торжественного мероприятия. Празднование юбилея сопровождалось выступлениями музыкальных и фольклорных коллективов, а также спортивными состязаниями.

 

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