Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом обсудили в Магарамкентском районе

Глава района Фарид Ахмедов в рамках рабочего дня встретился с директором Магарамкентского филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД Ферзилахом Балабековым, чтобы обсудить состояние по заболеваемости коронавирусной инфекции в районе, оказания доступной и качественной медицинской помощи. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня для нас самой актуальной темой является вакцинация населения против covid-19 – это единственный способ защиты населения от этой коварной болезни и создания коллективного иммунитета. Безусловно, задача обеспечения людей качественной медицинской помощью – первостепенна», – отметил Глава района.

По данным пресс-службы, район получил всего 8408 доз вакцины. Вакцинировано 5161 человек, это 19,5 % от подлежащего вакцинации количества лиц. Из них старше 65 лет – 563 человек.

С 1 по 10 сентября в пунктах вакцинации района проведены 5 акций поддержки граждан в возрасте 60 лет и старше по предоставлению им продуктовых наборов. Вручены 30 наборов. Данные акции продолжаются. Для организации доставки граждан в прививочные пункты из отдаленных населенных пунктов администрацией района выделено два автотранспорта (2 газели 16-ти местная и 7-ми местная). Для вакцинации населения против COVID-19 в Центральной районной больнице на базе поликлиники создан пункт вакцинации, в Магарамкенте задействованы 1 мобильный пункт (выездной ФАП); 7 выездных мобильных бригад, – отметили в районной администрации.