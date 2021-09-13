Дагестанский избирком опровергает статью "Нового дела"

В статье указывается, что «Избирком Дагестана до сих пор не опубликовал карту региональных групп», «Границы групп нарезаются Избиркомом».



Между тем, федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан не предусмотрено такое понятие, как «карта региональных групп». Порядок выдвижения списков кандидатов на выборах депутатов парламента Республики Дагестан урегулирован статьей 28 Закона Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан» (далее также – Закон Республики Дагестан). При этом в соответствии с частью 8 статьи 28 Закона Республики Дагестан Избирательная комиссия Республики Дагестан в установленный срок определяет границы территорий, частей территорий, которым должны соответствовать региональные группы кандидатов, и публикует перечень этих территорий, частей территорий с указанием их наименований.

В целях реализации данного положения Избирательной комиссией Республики Дагестан принято постановление от 11 мая 2021 года 121/738-6 «О границах территорий и частей территорий, которым должны соответствовать региональные группы кандидатов списка кандидатов на выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва», которое опубликовано в газете «Дагестанская правда» и размещено на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети «Интернет».

Автор публикации утверждает, что «Отгонники, прописанные в горных районах не могут проголосовать по месту фактического проживания, а вынуждены ехать по месту прописки – в горы», «в результате тысячи избирателей не могут проголосовать на выборах депутатов парламента Дагестана». Данная информация не соответствует действительности.



Статус муниципальных образований Республики Дагестан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлен Законом Республики Дагестан «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан», в соответствии с которым населенные пункты, расположенные на землях отгонного животноводства, входят в состав соответствующих муниципальных образований муниципальных районов. К примеру, 408 избирателей, проживающих на землях отгонного животноводства (кутан села Изано) на территории Хасавюртовского района, входят в состав жителей села Изано Ахвахского района.

В Республике Дагестан порядка 33 000 избирателей проживают на землях отгонного животноводства. Для их голосования на этих территориях образовано порядка 154 избирательных участков.

Необходимо отметить, что сами по себе доводы автора статьи, основанные лишь на несогласии с установленными законодательством правилами и процедурами, не могут рассматриваться как состоятельные, а соответствующие нормы – как ограничивающие избирательные права. Правомерность положений Закона Республики Дагестан «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан», его соответствие требованиям федерального законодательства, в том числе и по административному иску автора публикации, были предметом рассмотрения судебных инстанций. Судами различного уровня его положения были признаны законными и соответствующими требованиям федерального законодательства.

Таким образом, вышеуказанные утверждения автора статьи Р. Кадиева являются вымышленными, не соответствуют действительности и не основаны на Законе.

В том случае, если автор желает убедиться в возможности голосования на землях отгонного животноводства, он может сделать это, лично посетив любой из избирательных участков, образованных на таких территориях.