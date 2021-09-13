ЗАМАНА - Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана

Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана

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13 сентября, 2021. Понедельник 14:28
Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана

Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана, 15 сентября.

Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана
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Всю неделю, с 13 по 18 сентября, на и без того низкие тарифы отделения платных услуг РСП льготным категориям граждан предоставляется дополнительная скидка 10%.

«Мы уверены, что подарок полезный для здоровья, в наш республиканский праздник будет самым лучшим для дагестанцев» - отметил главный врач РСП Хаджи-Мурад Мусалов.

Напомним, что диагностика здесь проводится на самом современном уровне. В отделении есть компьютерный томограф, стоматологический микроскоп и цифровое рентгенологическое оборудование. Высококвалифицированный медперсонал и высокотехнологичные методы лечения по самой доступной стоимости.

Отделение уже собрало много положительных отзывов своих пациентов, которые отмечают, что регулярные социальные акции дают возможность незащищенным категориям граждан на должном уровне заботиться о здоровье своих зубов.

Для записи на приём к специалистам обращайтесь по телефону: 8(8722) 67-37-27

 

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