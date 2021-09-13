Республиканская стоматологическая поликлиника объявляет акцию, приуроченную ко Дню единства народов Дагестана

Всю неделю, с 13 по 18 сентября, на и без того низкие тарифы отделения платных услуг РСП льготным категориям граждан предоставляется дополнительная скидка 10%.

«Мы уверены, что подарок полезный для здоровья, в наш республиканский праздник будет самым лучшим для дагестанцев» - отметил главный врач РСП Хаджи-Мурад Мусалов.

Напомним, что диагностика здесь проводится на самом современном уровне. В отделении есть компьютерный томограф, стоматологический микроскоп и цифровое рентгенологическое оборудование. Высококвалифицированный медперсонал и высокотехнологичные методы лечения по самой доступной стоимости.

Отделение уже собрало много положительных отзывов своих пациентов, которые отмечают, что регулярные социальные акции дают возможность незащищенным категориям граждан на должном уровне заботиться о здоровье своих зубов.

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