Шесть проектов от Дагестана вышли в полуфинал Международной премии #МыВместе

Оргкомитет Международной премии #МыВместе подвел итоги четвертьфинала. В следующий круг от Дагестана прошли шесть проектов.

В треке «Волонтеры и НКО» (юридические лица) в полуфинал вышел Центр творчества «Цмур», руководителем которого является Лейла Насруллаева. Она победила в номинации «Страна возможностей». В этом же треке в номинации «Помощь людям» полуфиналистом стала АНОО «Дом знаний», руководитель которой Халипа Тагиров.

Среди физических лиц в полуфинал вышли Александр Иванченко с проектом «Островок волшебства» (номинация «Помощь людям»), Заира Мусалова с проектом «ЛИДЕР-УНИВЕРСИТЕТ» (номинация «Страна возможностей»), Магомедамин Акаев c проектом «Золотой час» (номинация «Здоровье нации») и Гульнара Алиева с проектом «Школа волонтеров культуры» (номинация «Культурное наследие»). Все они стали полуфиналистами в треке «Волонтеры и НКО».

Полуфинал продлится до 1 октября. В связи с эпидемиологической ситуацией защита проектов, прошедших в полуфинал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, пройдет в онлайн-формате.

Отметим, что Международная Премия проходит при поддержке Президента России и содействует достижению национальных целей развития.