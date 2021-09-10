В Махачкале состоится благотворительный пробег "Нет границ возможностям!"





Организатором пробега является Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез», которая работает с августа 2006 года. Ее цель – повышение образовательного и культурного уровня детей и молодых людей с инвалидностью, их социальная интеграция и адаптация. Сотрудники организации регулярно проводят мероприятия, чтобы люди с ментальными и физическими нарушениями могли выйти из дома, проявить себя и найти досуг по душе.



Любой желающий может принять участие в пробеге в качестве участника, спонсора или активного зрителя. В рамках мероприятия состоится флешмоб, забеги на разные дистанции и концерт. Кроме того, к акции в онлайн-формате присоединятся друзья ДРООПИ «Жизнь без слез» – инклюзивное кафе «Огурцы» (г. Санкт-Петербург).



Начало мероприятия в 11:00 ч.