В конкурсе смогут принять участие все граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума. Максимальный размер гранта: 1 миллион рублей.
Проект можно подать по следующим номинациям:
Студенческие инициативы;
Добровольчество;
Инициативы творческой молодежи;
Развитие социальных лифтов;
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;
Спорт, ЗОЖ, туризм;
Патриотическое воспитание;
Укрепление семейных ценностей;
Молодежные медиа;
Заявку на грант можно подать в системе АИС «Молодежь России» по ссылке: https://grants.myrosmol.ru/events/56accf19-1072-4294-bbdf-e88f2f4629b1 до 19 сентября 2021 года.
Напомним, Международный молодежный форум «Каспий – 2021»– социально-образовательный проект, направленный на развитие деятельности органов студенческого самоуправления, повышение конкурентоспособности молодых профессионалов, предпринимателей, лидеров молодежных структур регионов Российской Федерации, разработку новых моделей работы с молодежью.