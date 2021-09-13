ЗАМАНА - На форуме «Каспий-2021» можно будет выиграть грант до 1 млн рублей

На форуме «Каспий-2021» можно будет выиграть грант до 1 млн рублей

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13 сентября, 2021. Понедельник 09:47
На форуме «Каспий-2021» можно будет выиграть грант до 1 млн рублей

В рамках предстоящего Международного молодежного форума «Каспий-2021», организованного министерством по делам молодежи РД, состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов.

На форуме «Каспий-2021» можно будет выиграть грант до 1 млн рублей
Информация

В конкурсе смогут принять участие все граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума. Максимальный размер гранта: 1 миллион рублей.

Проект можно подать по следующим номинациям:

Студенческие инициативы;

Добровольчество;

Инициативы творческой молодежи;

Развитие социальных лифтов;

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;

Спорт, ЗОЖ, туризм;

Патриотическое воспитание;

Укрепление семейных ценностей;

Молодежные медиа;

Заявку на грант можно подать в системе АИС «Молодежь России» по ссылке: https://grants.myrosmol.ru/events/56accf19-1072-4294-bbdf-e88f2f4629b1 до 19 сентября 2021 года.

Напомним, Международный молодежный форум «Каспий – 2021»– социально-образовательный проект, направленный на развитие деятельности органов студенческого самоуправления, повышение конкурентоспособности молодых профессионалов, предпринимателей, лидеров молодежных структур регионов Российской Федерации, разработку новых моделей работы с молодежью.

 

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