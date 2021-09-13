В Махачкале строят новые школы для ликвидации «трехсменки»

Новые школы возводят в Махачкале для ликвидации трехсменного режима обучения. В настоящее время завершается строительство четырех школ, сообщил 10 сентября на своей странице в Instagram глава города Салман Дадаев.

Мэр отметил, что прирост первоклассников в Махачкале в текущем году составил 6 тыс. детей.

«Безусловно, такой рост демографии не может нас не радовать, но вместе с тем проектные мощности существующих школ перегружены, из-за чего девять городских школ вынуждены были перейти на работу в трехсменном режиме. Мы решаем эту проблему, уже завершается строительство четырех школ», — написал Дадаев.

Одна из школ возводится между поселком Семендер и селом Красноармейское, проектная мощность — 1224 места. Как отметил мэр, ввод ее в эксплуатацию позволит снизить нагрузку и на школу №58 поселка Семендер, которая сейчас работает в три смены, и на школу в селе Красноармейское. Строительство планируется завершить к концу текущего года, в начале 2022 года школа начнет функционировать.

Также для разгрузки части поселка Семендер, прилегающей к микрорайону Эльтав, власти города запланировали строительство школы на 604 места по улице Лизы Чайкиной, чтобы детям не приходилось пересекать разделяющую поселок улицу Казбекова.