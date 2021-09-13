В Табасаранском районе стартовал молодёжный туристический форум «Табасаран -2021»

10 сентября в с. Хучни Табасаранского района состоялось официальное открытие Молодёжного туристического форум «Табасаран- 2021», куда съехались более 100 представителей молодежи со всей республики, пишет сайт "Голос Табасарана".

Форум проводится в районе уже четвертый раз и его основная цель – популяризация туризма, укрепление межнациональных отношений и возникновение новых векторов развития.

Поприветствовать молодежь прибыли глава района Магомед Курбанов, Министр юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов, депутат НС РД Алавудин Мирзабалаев, глава Хивского района Ярмет Ярметов, представители Минтуризма РД и Минмолодежи РД и др.

Мероприятие проводится в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи при поддержке Министерства по делам молодежи РД, Администрации Табасаранского района и Профсоюзной организации Дагестанского государственного университета.

На форуме строго соблюдались антиковидные меры. Перед прохождением регистрации и заселением в номера, были проведены замеры температуры каждого участника и выданы средства индивидуальной защиты.

«Я рад видеть очередной раз вас на благодатной земле Табасарана. Этот год в районе объявлен годом туризма. Будущее не только нашего района, но и страны в целом за молодёжью. Мы со своей стороны готовы подержать все позитивные инициативы молодёжи. Итогом форума должен стать проект, который мы будем готовы поддержать. Думаю, что наш район станет центром притяжения молодежи со всей республики», — сказал Магомед Курбанов.

К участникам форума обратились и прибывшие гости. Все выступившие отметили важность проведения данного форума для развития туризма в Табасаранском районе, поскольку в последнее время значительно увеличился поток туристов и в район и в республику.

Программой форума предусмотрено проведение нетворкинга, образовательных семинаров, экскурсионных выездов, конвейера проектов и альтернативных площадок.

Затем состоялась концертная программа с участием артистов Управления культуры Табасаранского района и фольклорного коллектива «Табасаран».