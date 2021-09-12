ЗАМАНА - Эльмира Кожаева: «В свое время у нас создали множество проблем, которые отныне придется разгребать самим»

Эльмира Кожаева: «В свое время у нас создали множество проблем, которые отныне придется разгребать самим»

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12 сентября, 2021. Воскресенье 08:09
Эльмира Кожаева: «В свое время у нас создали множество проблем, которые отныне придется разгребать самим»

Главный редактор общественно-политического издания «Голос степи» прокомментировала интервью врио Главы Дагестана газете «КоммерсантЪ».

Эльмира Кожаева: «В свое время у нас создали множество проблем, которые отныне придется разгребать самим»
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«Во-первых, абсолютно прав руководитель региона, отметив, что в свое время у нас создали множество проблем, которые отныне придется разгребать самим. Одной из таких проблем являются долги республики по оплате за использованные энергоресурсы. Многие чиновники раньше обвиняли в этом население республики. По своей работе мне несколько раз приходилось в прошлые годы освещать эту тему. Скажу, что и здесь прав Сергей Алимович отвечая, что «люди платят, не платят организации». Лет еще 10 назад, когда у нас в редакции готовили статью на тему о должниках, один из сотрудников отдела абонентской службы по оплате за газ (просил только не указывать в публикации его фамилию) ответил на мой вопрос. Он утверждал мне на честное слово, что многие жители района, республики исправно оплачивают деньги за потребленный газ. Среди должников он мне прежде всего назвал ряд организаций и их руководителей. Он признался, что исправно оплачивающие за газ ежемесячно абоненты вдруг ни с того, ни с сего получают в свой адрес извещения о якобы бы образовавшемся у них на счету многотысячных долгах. За примером ходить не надо, многие мои земляки при этом подавали в суд, предъявив свои квитанции об оплате, и получали оправдания суда. Одним из таких абонентов, кстати, был наш коллега, редактор отдела политики республиканской газеты "Голос степи" М.Ханов», – говорит эксперт.

 

 

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