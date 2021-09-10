Марина Ежова: Воспитывать гораздо сложнее, чем учить

Испокон веков дагестанцы уделяют особое внимание воспитанию детей. Причем воспитывается горский дух с самого юного возраста: почитание старших, оказание помощи старым и немощным людям – это все шло из семьи. Но воспитательный процесс не заканчивался в кругу семьи. Детей воспитывала и школа. Взрослое поколение с особым трепетом вспоминает свои школьные годы, особенно о том, какое они испытывали уважение к своим учителям. Ведь школа для них была вторым домом, откуда они могли черпать не только знания, но и умение вести себя в обществе.

Тема воспитания обозначена президентом России как федеральная задача. В этой связи необходимо инициировать и принять программу по модернизации воспитательной деятельности с участием всех заинтересованных ведомств.

О важности внесения такого законопроекта высказалась и уполномоченный по правам ребенка при Главе РД Марина Ежова: «Это большое счастье, что возвращаются к истокам, когда учитель, словами М.Калинина, — это инженер человеческих душ, а не обслуживающий персонал, предоставляющий образовательную услугу».

План воспитательной работы должен быть многокомпонентным: школа, семья, сфера допобразования, вопросы культурно-эстетического и спортивного развития должны выстраиваться в гармоничную систему, направленную на развитие личности ребенка.

По словам Марины Ежовой, школа, образование всегда были силой, определяющей судьбу народов и государств. А воспитывать, гораздо сложнее, чем учить.

О важности воспитательной работы в образовательных учреждениях рассказала директор ГКОУ РД "Согратлинская СОШ Гунибского района" им. М.А. Абашилова Аминат Толбоева. Она на протяжение нескольких лет руководит школой, в которой находится и пришкольный интернат. Это означает, что дети в течение недели находятся там. Этим детям необходимо уделить внимание, особенно в воспитательной части.

«Нами составлена программа воспитательного процесса наших учеников. Мы уделили время и культурно-эстетическому аспекту. Также, для личностного роста и развития ребенка у нас в школе предусмотрены спортивные кружки, как система дополнительного образования», - отметила Толбоева.

Образование – важный, но отнюдь не единственный аспект процесса развития и становления личности. Именно поэтому важно подключать еще ресурсы спорта, театра и кино, а также дополнительного образования.

Поимо прочего необходимо внедрить в школьную программу новую дисциплину – семьеведение. Ее будут преподавать в рамках существующих гуманитарных предметов. Проект уже успешно реализуется в 60 пилотных регионах, в настоящий момент прорабатывается вопрос о создании соответствующего учебника.