Первый вице-премьер отметил, что в текущем году в республике проводится масштабный объем работ по приведению дорожных объектов в нормативное состояние. В рамках нацпроекта реализуются три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

О проводимой работе и возникающих проблемах рассказали представители компаний - подрядчиков, ответственных за проведение ремонтных работ. В частности, было озвучено, что по ряду объектов подрядные организации не могут приступить к началу работ из-за необходимости ремонта водопроводов и канализации.

В этой связи Батыр Эмеев поручил определить все имеющиеся проблемные участки и оперативно провести работы по замене, ремонту водопороводов.

Соответствующие работы в ускоренном режиме поручено провести ОАО «Махачкалаводоканал».

Подробно о проводимой работе по проектам доложил врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов. Он сообщил, что на мероприятия проекта «Дорожная сеть» направлено 2 млрд 469 млн рублей, из них 1 млрд 280 млн руб. предусмотрено для города Махачкалы. В настоящее время по Махачкале заключено 11 из 12 контрактов.

Отдельным контрактом администрацией запланированы работы по капремонту улицы Коркмасова. Торги объявлены 18 августа, заключение контракта планируется до конца сентября.

«В целом по проекту «Дорожная сеть» заключено 19 контрактов из 20. Срок завершения всех мероприятий по республике запланирован на декабрь текущего года», - рассказал врио министра, добавив, что риски в реализации проекта отсутствуют.

Нет рисков, по словам Ширухана Гаджимурадова, и в реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». На текущий год запланировано 4 контракта на 231 млн рублей. Проектом предусмотрена установка камер отовидеофиксации нарушений ПДД, размещение одного автоматического пункта весогабаритного контроля, а также установка системы мониторинга транспортных потоков. Завершить мероприятия планируется до конца декабря.

В целом, как было отмечено, риски неосвоения средств, выделенных до конца года на данный национальный проект, отсутствуют.

О ходе работ, проводимых в г.Махачкале, рассказал глава города Салман Дадаев. Он сообщил, что по нацпроекту в столице запланированы мероприятия по капремонту, ремонту и организации дорожного движения на 190 объектах улично-дорожной сети, в том числе 96 объектов ремонта. На эти цели направлено 880 млн рублей.

«В рамках капремонта дорог запланирован ремонт на 73 улицах города Махачкалы общей протяженностью 50,38 км, из них 36 улиц в Кировском районе города. В настоящее время в Кировском районе ведется ремонт на 32 улицах, из них на 16 работы завершены, на стадии завершения – еще 5 объектов.

В Советском районе капитальный ремонт начат на всех запланированных 9 улицах, на стадии завершения - 5 объектов. По Ленинскому району запланирован капитальный ремонт 28 улиц, начаты работы на 23 улицах, из ни-х завершены 3 объекта, на стадии завершения - 10 объектов», - сообщил мэр города.

Всего, как сообщил Салман Дадаев, по городу начаты и ведутся работы по капитальному ремонту 64 улиц, из них на 19 объектах работы завершены, на стадии завершения - 20 улиц.

Было отмечено, что городу Махачкала благодаря оперативно поданной республикой в Минтранс России заявке на ремонт дорог было выделено дополнительно 400 млн рублей для капремонта ещё 38 объектов улично-дорожной сети.

В ходе совещания участники обсудили вопросы исполнения мероприятий в рамках регионального проекта «Мой Дагестан - мои дороги»., на реализацию которого в целом выделено 1,4 млрд рублей. информации Ширухана Гаджимурадова, мероприятия проекта охватывают 8 городов и 41 район, на сегодняшний день подписано 314 контрактов.

В настоящее время проводятся работы на 276 объектах в 33 муниципальных образованиях, завершены работы на 65 объектах в 17 муниципалитетах.

В заключение Первый вице-премьер еще раз напомнил ответственным лицам о необходимости обеспечения качества провозимых работ на дорожных объектах и соблюдения установленных сроков.