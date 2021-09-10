ЗАМАНА - Пользователей "Умного голосования" предупредили об угрозе утечки данных

Пользователей "Умного голосования" предупредили об угрозе утечки данных

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10 сентября, 2021. Пятница 14:24
Пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики, заявил РИА Новости юрист Илья Ремесло.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одноименному сайту из-за того, что его используют для продолжения деятельности ФБК*.
Пользователей "Умного голосования" предупредили об угрозе утечки данных
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Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за "Умного голосования". Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.
Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.
Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.
*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

 

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