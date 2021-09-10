Герои России встретились с дагестанской молодежью в рамках проекта «Вахта Героев»

9 сентября в концертном зале Дома дружбы состоялась встреча участников проекта Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан «Вахта Героев» с учащейся молодежью, волонтёрами, юнармейцами, кадетами, ТОКСовцами, представителями общественных молодежных и военно-патриотических организаций Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие Герои Российской Федерации Владимир Алимов, Абубакар Костоев, Валерий Куков, Дибиргаджи Магомедов, Александр Чернов, Игорь Тарелкин, Анатолий Коробенков, Евгений Черняев, секретарь Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Ирина Лампартер, член Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Светлана Гурина и др.

Открыл и вел мероприятие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Приветствуя собравшихся, министр коротко рассказал о проекте «Вахта Героев», который уже второй год подряд реализуется в республике, а также представил собравшимся почетных гостей, прибывших в республику.

«Сегодня 14 Героев Российской Федерации прибыли в нашу республику в рамках проекта «Вахта Героев». Это мужественные люди, которые своим подвигом заслужили высшую награду - «Золотую звезду» Героя Российской Федерации», – отметил руководитель ведомства.

Герой России, полковник полиции Владимир Алимов рассказал о деятельности и задачах Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев». Также он подчеркнул важность таких мероприятий для патриотического воспитания молодежи.

Юные ТОКСовцы из Ленинкентской Гимназии №35 поведали гостям о работе дагестанских поисковых отрядов.

Герой России Александр Чернов в своем выступлении вспомнил 1999 год, описав его как подвиг дагестанского народа, рассказал о любви к родине и дал определение подвигу.

«Ваша любовь к родине начинается с малого. Это любовь к семье, друзьям, улице, городу и уже потом, подрастая, вы будете любить страну. Говоря о подвиге, - это концентрация всех сил в какой-то определенный момент на выполнение задачи, которая стоит перед тобой, ради любви к своей семье, родине», - сказал он.

В завершение он пожелал молодым людям, чтобы они тоже совершали подвиги, но подвиги в науке, космонавтике и медицине.

Герой Российской Федерации Валерий Куков сравнил нашу страну с одним большим домом, а республики, края и области назвал комнатами в этом многонациональном доме с общим фундаментом и крышей.

Летчик, парашютист-испытатель Герой России Игорь Тарелкин призвал молодежь поступать в летные училища.

Кроме того, в адрес Героев России из зала прозвучало множество интересных вопросов, на которые гости дали подробные ответы.