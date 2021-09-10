"В течение месяца специалисты Арктического научного центра компании и института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН вели мониторинг и исследования популяции белых медведей и атлантического подвида моржа <…>. Самая большая за всю историю арктических исследований залежка моржей обнаружена на острове Ева-Лив (архипелаг Земля Франца-Иосифа)", - сообщили в пресс-службе.
В ходе рейса ученые обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также остров Виктория, расположенный в северной части Баренцева моря между ЗФИ и Шпицбергеном. Учет численности моржей был проведен на самых крупных лежбищах при помощи беспилотных летательных аппаратов. Метод исследований с применением бесшумных дронов считается наиболее безопасным, точным и наименее вызывающим стресс у животных.
По предварительным данным зафиксировано 7 145 моржей, что вдвое больше, чем в прошлом году на тех же территориях.