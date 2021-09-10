ЗАМАНА - Экспедиция «Роснефти» нашла самое большое лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа

Экспедиция «Роснефти» нашла самое большое лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа

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10 сентября, 2021. Пятница 00:32
Экспедиция «Роснефти» нашла самое большое лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа

Экспедиция на научно-исследовательском судне "Иван Петров", которая в четверг вернулась в Архангельск в Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) и Новой Земли, обнаружила самое большое лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа (ЗФИ), сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Роснефть".

Экспедиция «Роснефти» нашла самое большое лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа
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"В течение месяца специалисты Арктического научного центра компании и института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН вели мониторинг и исследования популяции белых медведей и атлантического подвида моржа <…>. Самая большая за всю историю арктических исследований залежка моржей обнаружена на острове Ева-Лив (архипелаг Земля Франца-Иосифа)", - сообщили в пресс-службе.

В ходе рейса ученые обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также остров Виктория, расположенный в северной части Баренцева моря между ЗФИ и Шпицбергеном. Учет численности моржей был проведен на самых крупных лежбищах при помощи беспилотных летательных аппаратов. Метод исследований с применением бесшумных дронов считается наиболее безопасным, точным и наименее вызывающим стресс у животных.

По предварительным данным зафиксировано 7 145 моржей, что вдвое больше, чем в прошлом году на тех же территориях.

 Ученые провели в районе обнаруженных лежбищ видеообследование донных сообществ с использованием телеуправляемых подводных аппаратов. Они отбирали пробы придонных животных, которыми питаются моржи. Это позволит оценить состояние кормовой базы на исследуемой территории.

 

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