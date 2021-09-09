10 сентября заканчивается регистрация на новый учебный год в Лицей Академии Яндекса

30 августа в Лицее Академии Яндекса (Яндекс.Лицее) в городах Махачкала, Каспийск и Дербент стартовал набор на бесплатные курсы по программированию для школьников 8–10 классов.

Также, впервые открыт набор в дистанционную группу для школьников из Ахтынского, Казбековского и Тарумовского районов Республики Дагестан. Проводить занятия для дистанционной группы будет преподаватель одной из площадок Лицея Академии Яндекса в Махачкале.

В Дагестане проект будет работать в 3 городах: Махачкала, Каспийск, Дербент на 6 площадках:Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный технический университет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Малая академия наук Республики Дагестан,Каспийская гимназия №11, школа №15 Дербента. Запуск стал возможен благодаря поддержке Министерства цифрового развития Республики Дагестан.

Проект работает в регионе/городе уже 3 год — за это время его выпускниками стали 36 школьников, еще 24 перешли на второй курс.

Обучение по программе, разработанной экспертами Яндекса, длится два года. На первом курсе школьники изучают основы Python — языка программирования, востребованного как в IT-компаниях, так и в научной среде. Его относительно несложно освоить, и при этом он позволяет решать множество задач. Второй курс посвящен промышленному программированию. Школьники пробуют свои силы в творческих проектах: разработке веб-приложений, чат-ботов, пользовательских интерфейсов. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли курсы повышения квалификации в Яндексе.

«Обучение в Академии Яндекса заинтересует тех, кто хочет связать свою жизнь с IT. Для многих ребят Лицей становится первым шагом к будущей карьере: старшеклассники знакомятся с теорией программирования и учатся решать прикладные задачи. Часто их учебные проекты оказываются полезны для школы или региона, дорабатываются и используются на практике. Навыков, полученных во время обучения, достаточно, чтобы устроиться на стажировку или начать работать на junior-позиции в IT-компании своего региона», — комментирует Марина Суслова, директор Лицея Академии Яндекса.

Чтобы поступить в Лицей Академии Яндекса, нужно до 10 сентября заполнить анкету и пройти тестирование на сайте проекта https://yandexlyceum.ru/.Там же можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Тех, кто успешно пройдет первый этап, ждет собеседование с преподавателем.

Справка:

Лицей Академии Яндекса (ранее — Яндекс.Лицей)— бесплатная двухгодичная программа по обучению школьников основам промышленного программирования, разработанная экспертами компании. Лицей Академии Яндекса принял первых учеников осенью 2016 года. Проект поддержали региональные министерства и ведомства, которые курируют образование и сферу IT. Сегодня в нем участвует более 160 городов России и Казахстана. В прошедшем учебном году в нем учились более 10 тысяч школьников. Обучение бесплатное.

Академия Яндекса помогает школьникам и студентам, которые увлекаются технологиями, освоить востребованные IT-профессии по программам, разработанным экспертами компании. Академия реализует комплексный подход Яндекса к IT-образованию, от обучения базовым навыкам до самых востребованных сегодня специальностей, и объединяет несколько образовательных проектов.