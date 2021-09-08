Разработан брендовый туристский маршрут «Легенды Дагестана»

Дагестан продолжает развивать внутреннюю туристическую инфраструктуру. За 2021 год республику уже посетили более 820 тысяч человек. Пик туристической активности в регионе, как сообщают в Минтуризма РД, пришелся на май текущего года. По экспертным оценкам Дагестан посетили около 100 тысяч туристов.

В период летнего сезон в Центр управления регионом через систему «Инцидент Менеджмент» регулярно поступали сообщения от гостей республики с просьбами поделиться информацией об имеющихся в Дагестане туристических маршрутах. Сотрудники ЦУР РД обратились в Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан чтобы выяснить, какие же туристические локации кроме самых популярных имеются и могут быть интересны туристам.

Как сообщили в ведомстве, в реестре Минтуризма РД находится 45 туристических маршрутов. Все они паспортизированы и используются туркомпаниями для предоставления услуг жителям и гостям Дагестана.

«Такая маршрутная сеть позволяет охватить все основные объекты туристического показа в регионе. Наибольшей популярностью у гостей и жителей республики пользуются маршруты, куда входят такие объекты, как древняя крепость Нарын-кала, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, аул-призрак Гамсутль, экраноплан «Лунь», Самурский лес, гора Шалбуздаг и другие», - сказал пресс-секретарь Минтуризма РД Нариман Балахмедов.

Но в Дагестане также активно реализуются туристские маршруты в места бытования уникальных и неповторимых в мировой практике народных художественных промыслов – с. Кубачи, с. Унцукуль, с. Гоцатль, с. Балхар, с. Хив, с.Ахты и т.д.

Вместе с тем, по поручению Главы Республики Дагестан в целях создания дагестанского регионального туристского маршрута конкурентоспособного на российском и международном рынках, развития въездного и внутреннего туризма, а также в целях сохранения объектов историко-культурного наследия через вовлечение в туристскую деятельность, Минтуризмом РД разработан брендовый кольцевой туристский маршрут «Легенды Дагестана».

По словам Балахмедова, в маршрут вошли 17 сельских муниципальных образований и 3 городских округа. Они, в свою очередь, включают в себя более 100 историко-культурных и природных объектов туристского показа; агро-экотуры, санаторно-курортное оздоровление, водные, конные и пешие прогулки в горах и на равнинах Дагестана; погружение в этнику и этнографию горного края; десятки мастер-классов по народным художественным промыслам и гастрономии, фотоссесии в национальных костюмах; знакомство с национальной кухней многочисленных народов Дагестана и многое другое.

«Основной кольцевой турмаршрут имеет продолжительность 14 дней/13 ночей. Кроме того, разработаны две лайт версии «Северные легенды Дагестана» и «Южные легенды Дагестана» продолжительностью по 7дней/6 ночей, туры выходного дня – 2 дня/1 ночь и экскурсионные программы – до 12 часов. Общая протяженность турмашрута более 2000 км», - пояснили в пресс-службе министерства.