На площадке информагентства прошла пресс-конференция на тему «Меры по борьбе с телефонными мошенниками».

В прошлом году вырос объем операций, совершаемых населением с дистанционным способом обслуживания через финансовые организации, соответственно и вся преступная составляющая, специализирующаяся на похищениях средств населения, также ушла в онлайн-сервисы. Для того чтобы минимизировать риски утраты средств граждан, Центральный Банк РФ и региональное МВД действуют совместно.

Участниками мероприятия стали управляющий Отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов и начальник отдела УУР МВД по РД Шамиль Ахмедов.

На встрече обсудили вопросы касаемо статистики по телефонному мошенничеству, способы борьбы с мошенниками, также были получены практические советы по персональной безопасности.

«У нас очень сильно повысилось количество случаев обмана населения. По второму кварталу – это 237 тыс. случаев по стране, а объем похищенных средств достиг около 3 млрд рублей также по стране», – отметил Мурад Идрисов.

Однако, благодаря сотрудничеству Центрального Банка с МВД Дагестана, доля общего объема преступлений в онлайн-пространстве упала с 68% до 43%. На данный момент из похищенных средств возвращено 11%.

В МВД Дагестана созданы специальные подразделения, которые занимаются проблемой интернет-мошенничества. В частности, мошенники звонят под видом сотрудников банка как представители инвесторских площадок и при купле-продаже в сети интернет.

Отметим, что на юге России Дагестан является единственным регионом, где есть заключенное соглашение межу Банком России и МВД на уровне субъекта. Таким образом изучаются все существующие схемы мошенничества, что по итогу позволяет преступление раскрыть легче.

«Мошенники могут позвонить как с номера банка, так и с номера МВД или прокуратуры. Они знают шаблонное мышление человека и умеют вызвать доверие, называя данные человека и говоря о том, что к ним поступили сведения о попытке взлома или попытке оформления кредита на него. Таким образом, они создают для человека стрессовую ситуацию. В такие моменты люди идут на поводу у мошенника и выполняет его команды», – рассказал Шамиль Ахмедов.

Управляющий Отделением Банка России в Дагестане советует гражданам прекратить диалог со звонящим, если речь заходит о средствах на банковских картах. Для того чтобы убедиться, все ли в порядке, стоит перезвонить в банк. Но важно перезванивать не на тот номер, который звонил вам, необходимо вручную набрать номер банка. Только тогда можно попасть именно туда.

«Если все-таки деньги списали со счета, то надо обратиться в банк с заявлением о незаконном списании, которое произошло без вашей инициативы, при этом нужно это сделать не позднее того же дня. Затем надо обратиться в правоохранительные органы.

Банк вернет вам деньги после собственного установления факта списания, если вы не являлись виновником списания (виновником можно стать, если вы сообщили пин-код или персональные данные. Деньги возвращаются в течение 30 дней, а международные переводы за 60 дней)», – рассказал Мурад Идрисов.

По инициативе Центрального Банка за прошлый год было заблокировано 12 тыс. телефонных номеров. Это номера, которые проявили себя как мошеннические. В этом году в суд направлено 101 дело по такой категории преступлений. Стоит отметить, что все задержанные лица произвели полный возврат похищенных денег.

«Настоящий сотрудник банка никогда не спросит о ваших персональных данных – это фамилия, имя, отчество и даже номер вашей карты, так как у него эти данные точно есть. Если эти вопросы возникают, то разговор необходимо прекращать», – заключил управляющий Отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов.