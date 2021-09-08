Магомедова Рисалат Магдибеговна: "Ключ к успеху на выборах, это взаимодействие"



На наш взгляд, социальные меры поддержки населения сыграли в этом основную роль.

Доверие к выборам и к избирательному процессу очень важны в современных условиях развития гражданского общества, и в этом направлении нужно акцентировать внимание политическим силам, именно на решение существующих проблем в обществе (социальное направление, экологическая политика, защита прав и свобод и тд.)

Ключ к успеху на выборах, это взаимодействие, постоянное со своими избирателями во время самой избирательной кампании, а не только, обещания, которые будут выполнены, после выборов.

Ситуация, может измениться в любую минуту, важно привлечь к выборам избирателей, законными средствами и способами, завоевать доверие избирателя, что определит исход данной борьбы за власть.

По итогам опросов, есть те, кто еще не определились с выбором, и это за две недели до голосования, это и может в итоге значительно повлиять на расстановку политических сил по итогам выборов.