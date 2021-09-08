ЗАМАНА - Магомедова Рисалат Магдибеговна: "Ключ к успеху на выборах, это взаимодействие"

Магомедова Рисалат Магдибеговна: "Ключ к успеху на выборах, это взаимодействие"

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08 сентября, 2021. Среда 15:02
Магомедова Рисалат Магдибеговна: &quot;Ключ к успеху на выборах, это взаимодействие&quot;

Важно отметить, предельно высокую активность ведущих политических партий в рамках предвыборной избирательной кампании.
Расклад политических сил относительно стабильный, т.е. Единая Россия, КПРФ и Справедливая Россия, как и в прошлые избирательные кампании, заявили о серьезной подготовке к выборам 2021 г.

Магомедова Рисалат Магдибеговна: "Ключ к успеху на выборах, это взаимодействие"
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На наш взгляд, социальные меры поддержки населения сыграли в этом основную роль.
Доверие к выборам и к избирательному процессу очень важны в современных условиях развития гражданского общества, и в этом направлении нужно акцентировать внимание политическим силам, именно на решение существующих проблем в обществе (социальное направление, экологическая политика, защита прав и свобод и тд.)
Ключ к успеху на выборах, это взаимодействие, постоянное со своими избирателями во время самой избирательной кампании, а не только, обещания, которые будут выполнены, после выборов.
Ситуация, может измениться в любую минуту, важно привлечь к выборам избирателей, законными средствами и способами, завоевать доверие избирателя, что определит исход данной борьбы за власть.
По итогам опросов, есть те, кто еще не определились с выбором, и это за две недели до голосования, это и может в итоге значительно повлиять на расстановку политических сил по итогам выборов.

 

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