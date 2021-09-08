Skoda представила в Москве обновленный кроссовер Kodiaq

В Москве 7 сентября состоялась премьера обновленного кроссовера Skoda Kodiaq. Автомобиль получил целый ряд изменений, позволивших сделать его облик еще более выразительным, а также новые технологические решения.

Как сообщает корреспондент «Известий», автомобиль получил узкие фары с отдельными светодиодными модулями, измененную радиаторную решетку шестиугольной формы, расширенный воздухозаборник, более рельефные боковины и колесные диски другого дизайна.

В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая светодиодная подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

Моторная гамма для модели предусматривает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с.

Автомобиль доступен в комплектациях Active, Ambition, Style.

В начальную комплектацию Active входят светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, цветной дисплей Maxi Dot. Помимо этого, автомобиль оборудуется двухзонным климат-контролем и передними сиденьями с подогревом. Кроме того, стандартное оснащение предусматривает Bluetooth и современную мультимедийную систему Swing.

Перечень стандартного оборудования версии Ambition предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus.

Старшая комплектация Style визуально выделяется эффектными легкосплавными дисками Triton диаметров 18 дюймов, серебристыми рейлингами на крыше, а также дополнительным хромом в отделке. В оснащение входят матричные адаптивные светодиодные фары, передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, омыватели фар высокого давления и наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, сиденье водителя с электроприводом и памятью, система выбора движения Driving Mode Select.

Стоимость новинки начинается от 1 961 000 рублей.