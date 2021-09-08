Физиками Бостонского колледжа создан новый металл для электронных устройств

Американские инженеры из Бостонского колледжа изобрели новый металлический образец, в котором движение электронов похоже на текущую в трубе воду.

В рамках экспериментов они открыли электронно-фононную жидкость внутри NbGe2. Таким образом, ученые подтвердили предположения теоретиков.

Физик Тафти и профессор физики Кеннет Берч из Бостонского колледжа вместе с Луисом Баликасом из бывшего Советского Союза и Джулией Чан из Далласа завили, что результаты их работы подстегнут дальнейшее исследование материала и его потенциального предназначения.

По словам авторов проекта, для них следующий этап состоит в поиске других материалов в подобном гидродинамическом режиме с использованием электрон-фононных взаимодействий.

Согласно планам, специалисты уделят внимание управлению гидродинамической жидкости электронов аналогичных материалов и созданию новых электронных аппаратов на их базе. Научная работа появилась на страницах журнала Nature Communications.