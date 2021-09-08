ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил теплицу в Кизилюртовском районе

Сергей Меликов посетил теплицу в Кизилюртовском районе

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08 сентября, 2021. Среда 10:09

Ознакомление врио Главы Дагестана Сергея Меликова с положением дел на местах продолжилось сегодня, 7 сентября, в Кизилюртовском районе. В программе – социальные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса. В числе позитивных примеров – теплица компании «Томат-Агро-Чар», расположенная в селе Нечаевка.

Сергей Меликов посетил теплицу в Кизилюртовском районе
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Как рассказал генеральный директор ООО «Томат-Агро-Чар» Хирамагомед Абдулмеджидов, компания образована в 2016 году, а ее основное направление деятельности – реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. Данный тепличный комплекс оснащен самым современным оборудованием и выращивает овощи по израильской технологии. Применяемые здесь технологии позволяют без внесения изменений в конструкцию и дополнительных затрат переходить от культуры томатов к культуре огурцов и обратно в зависимости от потребительского спроса на рынке. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 800 млн рублей, мощность производства (томаты, огурцы) – 1 тыс. тонн в год при урожайности томатов – 25 кг/м2. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней – более 3 млн рублей.

Источник: https://mirmol.ru/obshhestvo/sergej-melikov-posetil-teplicu-v-kiziljurtovskom-rajone/

 

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