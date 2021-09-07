К участию в конкурсной программе приглашаются профессиональные и любительские кино/видео работы, в том числе полнометражные и короткометражные игровые, документальные фильмы и видеоролики, как независимых авторов, так и киностудий.
Тематика:
- пропаганда патриотизма и правопорядка;
- пропаганда неприятия идеологии терроризма;
- пропаганда поликультурного мира и согласия, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной дружбы, толерантного отношения к представителям других народов и конфессий.
Конкурсная комиссия определит 9 работ-победителей, которые будут награждены грамотами и премированы денежными призами 17 сентября в рамках торжественного закрытия кинофестиваля.
Заявки принимаются с 01 по 13 сентября 2021 года по адресу:
г. Махачкала, ул. Р.Гамзатова, 12б, Театр поэзии
или г. Махачкала, ул.Р.Гамзатова, 93а, Минкультуры РД (Отдел по работе с библиотеками и образовательными учреждениями культуры, Ирина Хайбулаева).
Телефон для справок: 8 (928) 555-99-23, 8 (964) 003-59-61