ЗАМАНА - Стартует прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля «Мирный Дагестан»

Стартует прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля «Мирный Дагестан»

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07 сентября, 2021. Вторник 14:22

17 сентября 2021 года (в 18.30) в зале Театра поэзии (г.Махачкала) состоится Республиканский кинофестиваль «Мирный Дагестан». Учредителем кинофестиваля является Министерство культуры Республики Дагестан.

Стартует прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля «Мирный Дагестан»
Информация

К участию в конкурсной программе приглашаются профессиональные и любительские кино/видео работы, в том числе полнометражные и короткометражные игровые, документальные фильмы и видеоролики, как независимых авторов, так и киностудий.

Тематика:

- пропаганда патриотизма и правопорядка;

- пропаганда неприятия идеологии терроризма;

- пропаганда поликультурного мира и согласия, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной дружбы, толерантного отношения к представителям других народов и конфессий.

Конкурсная комиссия определит 9 работ-победителей, которые будут награждены грамотами и премированы денежными призами 17 сентября в рамках торжественного закрытия кинофестиваля.

Заявки принимаются с 01 по 13 сентября 2021 года по адресу:

г. Махачкала, ул. Р.Гамзатова, 12б, Театр поэзии

или г. Махачкала, ул.Р.Гамзатова, 93а, Минкультуры РД (Отдел по работе с библиотеками и образовательными учреждениями культуры, Ирина Хайбулаева).

Телефон для справок: 8 (928) 555-99-23, 8 (964) 003-59-61

 

 

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