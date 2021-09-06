Трагедия в Буйнакске 4 сентября

Дата 4 сентября 1999 года навсегда вошла в историю Буйнакска. Ровно 22 года назад прогремел взрыв, эхо которого до сих пор с болью отзывается в сердце каждого жителя города. В результате организованного, чудовищного по своим масштабам, теракта пострадал жилой пятиэтажный дом, расположенный по улице Леваневского. Погибло 64 человека, 23 из которых были детьми. По сложившейся традиции, в этот день в Буйнакске, прошел траурный митинг. В сквере памяти, разбитом на месте взорванного дома собрались горожане, школьники, общественный актив города Буйнакска и Буйнакского района. Открывая митинг, глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев отметил, что буйнакцы, как и все прогрессивное человечество, решительно выступают против терроризма и экстремизма. Градоначальник подчеркнул, что и сегодня важно быть бдительными и ни за что не допускать повторения сентябрьских событий. Глава Буйнакского района Камиль Изиев выразил удовлетворение тем, что на митинге принимают участие много представителей молодого поколения. Это значит, что люди старшего возраста могут быть уверены в том, что их последователи не допустят повторения сентябрьских событий 1999 года. На митинге выступили экс-министр здравоохранения республики, кандидат в депутаты НС РД от партии «Единая Россия» Ильяс Мамаев и председатель Буйнакского городского Собрания депутатов, Народный врач Дагестана Магомедхан Даитбегов, которым как медицинским работникам, пришлось тогда непосредственно столкнуться с последствиями теракта. Они поделились своими воспоминаниями о том роковом вечере, когда когда случилась трагедия. О необходимости воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и непримиримости к проявлениям признаков терроризма и экстремизма говорил директор дагестанского филиала академии труда и социальных отношений Шапи Алиев. Заместитель командира 136-й отдельной мотострелковой бригады по военно-политической работе Андрей Святой подчеркнул, что усилия военнослужащих направлены на обеспечение безопасности людей. В полной тишине прозвучали имена и фамилии всех жертв теракта 4 сентября 1999 года. Погибло 23 ребенка, среди которых было 11 учащихся средней школы № 2. С фотографиями детей, навсегда оставшимися школьниками, пришли на митинг юнармейцы. Заместитель директора школы Асият Байбулатова отметила, что детей в школе помнят, по ним скучают. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. В память о жертвах теракта прозвучал трехкратный оружейный залп. К подножью памятника были возложены венки и охапки цветов. Буйнакцы пережили ещё один год после страшной трагедии, которую они никогда не забудут.