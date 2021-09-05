С 4 сентября в Махачкале стартует муниципальный этап розыгрыша среди привившихся от коронавируса

С 4 сентября в Махачкале стартует муниципальный этап розыгрыша среди привившихся от коронавируса.

Розыгрыш будет проходить с 4 сентября по 25 декабря, с промежуточными этапами 15 октября, 15 ноября и 25 декабря.

Победители станут обладателями велосипедов и айфонов.

Суперигра, победитель которой получит автомобиль, пройдёт 25 декабря на главной ёлке столицы.

Участие в розыгрыше смогут принять махачкалинцы, получившие соответствующий сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период:

I этап – с 4 сентября по 14 октября;

II этап – с 15 октября по 14 ноября;

III этап (суперрозыгрыш) – с 4 сентября по 25 декабря.

Участниками розыгрыша автоматически становятся все махачкалинцы с датой регистрации сертификатов за указанный период.

Данные, полученные от Минздрава, будут введены в компьютерную программу — генератор случайных чисел. Так будут определены уникальные номера.

Транслироваться розыгрыш будет в прямом эфире в сети "Инстаграм" на моей странице, а также в эфире программы "Время новостей. Махачкала" на канале РГВК "Дагестан".

Результаты будут опубликованы на сайте администрации города Махачкалы mkala.ru и в СМИ.

Кроме того, с 6 сентября все участники муниципального розыгрыша смогут претендовать на получение призов от бизнес-сообщества города. Ежедневно будут разыгрываться по 2 сертификата от торговых центров столицы номиналом 1000 рублей, а также пополнение тарифного счета на 500 рублей от операторов мобильной связи.