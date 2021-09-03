ЗАМАНА - Вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19, выяснили ученые

Вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19, выяснили ученые

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03 сентября, 2021. Пятница 10:23
Ученые Великобритании выяснили, что вероятность длительного и тяжелого протекания COVID-19 у вакцинированных от коронавируса людей в два раза ниже, чем у невакцинированных, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Lancet.
Вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19, выяснили ученые
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Ученые провели исследование, в котором принимали участие люди с положительным результатом теста на COVID-19. Среди испытуемых были те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса компаний Pfizer, Moderna или AstraZeneca в период с 8 декабря по 4 июля, а также группа людей, не прошедших вакцинацию.
 
Результаты исследования были основаны на данных более 2 миллионов человек, зарегистрировавшихся в специальном приложении, разработанном Королевским колледжем Лондона, которое использовалось для записи симптомов, результатов тестов и данных о вакцинации. Согласно полученной информации, из 1,2 миллиона человек, получивших первую дозу вакцины, коронавирусом заразились 6 тысяч человек (0,5%), а из группы вакцинированных второй дозой препарата (более 970 тысяч человек) COVID-19 был выявлен у 2,3 тысячи (0,2%).
 
"Мы обнаружили, что вероятность возникновения симптомов в течение 28 дней и более после поствакцинального заражения снижается примерно в два раза при введении двух доз вакцины. Этот результат доказывает, что риск длительного протекания COVID-19 снижается у тех, кто прошел двойную вакцинацию, помимо уже подтвержденного уменьшения вероятности заражения в целом… Мы также выяснили, что у участников после первой или второй дозы вакцины COVID-19 протекал в менее тяжелой форме, чем у невакцинированных", - говорится в статье.
 
По словам ученых, вакцинация снижает риск госпитализации и увеличивает вероятность бессимптомного протекания болезни, в частности, у людей старше 60 лет. Почти все симптомы наблюдались реже у инфицированных привитых участников, чем у невакцинированных.
 
Источник: РИА "Новости"

 

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