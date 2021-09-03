"Мы обнаружили, что вероятность возникновения симптомов в течение 28 дней и более после поствакцинального заражения снижается примерно в два раза при введении двух доз вакцины. Этот результат доказывает, что риск длительного протекания COVID-19 снижается у тех, кто прошел двойную вакцинацию, помимо уже подтвержденного уменьшения вероятности заражения в целом… Мы также выяснили, что у участников после первой или второй дозы вакцины COVID-19 протекал в менее тяжелой форме, чем у невакцинированных", - говорится в статье.