В городе Дербенте состоялся круглый стол Миннаца РД и ДРОО «Союза женщин Дагестана»

Сегодня, 2 сентября, в гостиничном комплексе «Алые Паруса» города Дербент, состоялся круглый стол на тему: «Этнокультурное многообразие народов Дагестана, роль женщин в его сохранении и развитии, который состоялся в рамках национального проекта «Культура» и Госпрограммы «Стратегия национальной политики РФ в Республике Дагестан».

В работе круглого стола приняли участие: Председатель Союза женщин Дагестана–Интизар Мамутаева, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры ДГУ, зав. отделением ЮНЕСКА Гюльчохра Сеидова и другие.

В ходе круглого стола с докладом выступила ведущий научный сотрудник института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН–Майсарат Мусаева, на тему: «Этнокультурное многообразие народов Дагестана, роль женщин в его развитии», а содокладчиком являлась Руководитель ГБУ «Музей–заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул» – Зумруд Сулейманова.

К собравшимся обратилась кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры ДГУ зав. отделением ЮНЕСКО–Гюльчохра Сеидова. Она отметила важность проведения подобных мероприятий, на которых поднимаются вопросы этнокультурного развития Дагестана, также подчеркнула, что женщина, всегда была хранительницей традиций, особенно обрядовой культуры жизненного цикла (родильных, свадебных). Именно при помощи женщин происходила трансмиссия этой культуры из поколения в поколение.

Во время обсуждений были подняты острые темы. Многие выступающие говорили о необходимости популяризации этнокультурного наследия среди молодежи. Подводя итоги Круглого стола, присутствующими было отмечено, что обсуждение поднятых тем очень важны для сохранения культурного наследия Республики в целом.

Участники также посетили комбинат художественных изделий.