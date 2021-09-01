Марафон «Новое Знание» увлечёт дагестанцев во второй раз

С 1 по 3 сентября в России пройдет II федеральный просветительский марафон «Новое Знание». Площадками мероприятия станут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Иннополис и Владивосток. В каждом городе будет своя тема: «Знание», «Спорт», «Бизнес», «История и культура» и другие.

В первом марафоне, который прошёл в мае этого года, выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, журналист Владимир Познер, сооснователь Tesla Илон Маск. Предприниматель рассказал о колонизации космоса и о том, что ждёт человечество в будущем.

Интересно, чем на этот раз нас удивят организаторы «Нового знания», ведь имена зарубежных гостей пока держатся в секрете. Но уже известно, что в марафоне примут участие Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Денис Проценко, Константин Хабенский, Аркадий Волож, и другие. Всего в мероприятии выступят более 150 выдающихся ученых, государственных деятелей, общественников, звезд культуры и спорта, предпринимателей.

«Сегодня, когда ситуация в мире вынуждает не посещать массовые мероприятия и вносит всё больше ограничений, такое событие, как марафон «Новое знание» это уникальная возможность получить полезную информацию и яркие впечатления, не выходя из дома. Первый марафон имел внушительные масштабы и очень увлекательную программу, что теперь все находятся в предвкушении второго. Наверное, это еще и потому, что среди приглашенных спикеров знаменитые и талантливые люди. Мы живём в совершенно новое время, и «Новое знание» это ещё одно его достижение», - говорит и.о. ректора Дагестанского института развития образования Гульнара Ахмедова.