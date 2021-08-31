Были рассмотрены организационные вопросы, но главной темой совещания стали предстоящие встречи с избирателями
во время поездок по городам и районам.
«Президент нашей страны, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на съезде партии «Единая Россия»напутствовал всех кандидатов от нашей партии, как можно чаще встречаться с гражданами, внимательно слушать их, вникнуть во все их проблемы и пожелания. Именно на основе анализа таких "наказов избирателей" и будут сформулированы приоритеты партии и сформированы конкретные программы действий», - сказал Джамаладин Гасанов, делясь своими впечатлениями от съезда, и обратился к своим доверенным лицам с просьбой, при организации и проведении встреч с избирателями, обязательно учесть пожелание Президента России.
Джамаладин Гасанов провел совещание со своими доверенными лицами
- Автор Admin
- 31 августа, 2021. Вторник 20:09
В рамках своей предвыборной кампании кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладин Гасанов провел совещание со своими доверенными лицами.
Были рассмотрены организационные вопросы, но главной темой совещания стали предстоящие встречи с избирателями