ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

Джамаладин Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

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31 августа, 2021. Вторник 20:09
Джамаладин Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

В зале администрации Дахадаевского района состоялась встреча актива муниципалитета с кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладином Гасановым и его доверенными лицами.

Джамаладин Гасанов встретился с активом Дахадаевского района
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В ходе открытого разговора, прошедшего в доверительной обстановке, присутствующие ознакомились с биографией кандидата и основными тезисами его предвыборной программы. Они также озвучили актуальные вопросы и проблемы социально -экономического развития своего района. Председатель совета ветеранов района Мухтар Гаджиев обратил внимание на необходимость продолжать работу по созданию современной инфраструктуры района - это дороги, обеспечение водой и другими коммуникациями, без которых невозможно улучшить качество жизни жителей. В ходе своей поездки в Дахадаевский район Джамаладин Гасанов и его доверенные лица осмотрели здание новой школы гимназии им. Ахмедхана Абу-Бакара на 640 ученических мест и здание интерната, где смогут жить 50 учащихся из ближайших населенных пунктов.

 

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