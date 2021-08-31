Джамаладин Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

В ходе открытого разговора, прошедшего в доверительной обстановке, присутствующие ознакомились с биографией кандидата и основными тезисами его предвыборной программы. Они также озвучили актуальные вопросы и проблемы социально -экономического развития своего района. Председатель совета ветеранов района Мухтар Гаджиев обратил внимание на необходимость продолжать работу по созданию современной инфраструктуры района - это дороги, обеспечение водой и другими коммуникациями, без которых невозможно улучшить качество жизни жителей. В ходе своей поездки в Дахадаевский район Джамаладин Гасанов и его доверенные лица осмотрели здание новой школы гимназии им. Ахмедхана Абу-Бакара на 640 ученических мест и здание интерната, где смогут жить 50 учащихся из ближайших населенных пунктов.