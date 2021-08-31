Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия

28 августа кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладин Гасанов встретился с ветеранами - ополченцами, участниками событий 1999 года.

Открыл мероприятие руководитель ополчения 1999 года - Магомед Умаргаджиев. Почётными гостями мероприятия стали ополченцы и ветераны событий 1999 года, среди которых начальник штаба интербригады Джафар Халирбагимов, лидер Цумадинского ополчения Омарасхаб Газимагомедов, Президент международного фонда им. Имама Шамиля, лидер Кизилюртовского ополчения

Алиасхаб Хархачаев, полковник воздушно - десантных войск РД Абдула Алиевич, заместитель военкома РД Муртазали Идрисов и другие. Джамаладин Гасанов выслушал проблемы, волнующие их на сегодняшний день.