ЗАМАНА - Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия

Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия

Автор
31 августа, 2021. Вторник 20:03
Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия

28 августа кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладин Гасанов встретился с ветеранами - ополченцами, участниками событий 1999 года.

Ополченцы и ветераны событий 1999 года стали почетным гостями масштабного мероприятия
Информация

Открыл мероприятие руководитель ополчения 1999 года - Магомед Умаргаджиев. Почётными гостями мероприятия стали ополченцы и ветераны событий 1999 года, среди которых начальник штаба интербригады Джафар Халирбагимов, лидер Цумадинского ополчения Омарасхаб Газимагомедов, Президент международного фонда им. Имама Шамиля, лидер Кизилюртовского ополчения
Алиасхаб Хархачаев, полковник воздушно - десантных войск РД Абдула Алиевич, заместитель военкома РД Муртазали Идрисов и другие. Джамаладин Гасанов выслушал проблемы, волнующие их на сегодняшний день.

 

Прочитано 20 раз

Последнее от Admin

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top