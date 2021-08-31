Ражап Мусаев: «Цель проекта “Прометей-2021” – сделать мир проще и удобнее»

Премия в этом году проводится в одиннадцатый раз и вручается сайтам, мобильным приложениям и интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный или образовательный вклад в жизнь людей. Как отметил руководитель оргкомитета конкурса Ражап Мусаев, в этом году церемония награждения лауреатов пройдет в столице Северо-Кавказского федерального округа — Пятигорске. Главная задача конкурса, который проводится уже в одиннадцатый раз, – поддержка инициатив, которые делают мир вокруг проще и удобнее. Премией награждаются сайты, мобильные приложения и интернет-проекты за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей. Организатором конкурса традиционно выступает Центр развития цифровых технологий «Прометей», партнерами премии традиционно выступают ТАСС, ФРИИ, АСИ, международная промоутерская компания АСА, телеканал «9ВОЛНА» и др. «Идея создания этого проекта родилась в 2011 году. Получается, мы в этом году проводим его в одиннадцатый раз. Нам хотелось запустить на Кавказе такой проект. На то время уже существовала Премия Рунета, а на Кавказе ничего подобного не было. Мы очень долго думали, как назвать нашу кавказскую премию, и нам пришла идея назвать ее “Прометей”, в честь Прометея, прикованного к Кавказским горам. Мы хотели объединить весь Кавказ этой премией. За несколько лет она выросла до уровня всероссийской, и последние 5 лет мы проводили ее в Москве. Ожидания от создания премии были скромными, мы награждали людей в номинациях “Лучший блог”, “Лучший микроблог”, а уже после появились и дополнительные номинации за разработку приложений, сайтов. За это время сотни людей стали лауреатами нашей премии, лидеры в своей отрасли стали возглавлять жюри в этом конкурсе», – отметил он. «В этом году мы решили поменять место проведения церемонии награждения, после четырех лет в Москве и последней дистанционной церемонии награждения лауреатов в связи с пандемией, мы решили вернуться в домашний регион, где 10 лет назад премия и зародилась. Сейчас обсуждаем вариант проведения церемонии в рамках различных других мероприятий, у нас есть в прошлом и опыт удачной коллаборации вместе с Форумом СМИ СКФО. Может и в этом году проведем церемонию в рамках какого-то большого окружного события», — отметил Ражап Мусаев. Подать заявки на участие в конкурсе соискатели могут до 15 ноября. Премия традиционно вручается в номинациях «Наука и образование», «Культура и искусство», «Власть и государство», «Общественная деятельность», «Развлечения, отдых, туризм», «Спорт, здоровый образ жизни», «СМИ», «Здравоохранение», «Экономика и бизнес», «Транспорт и перевозки», «Стартап года», «Строительство и недвижимость». Кроме того, ежегодно оргкомитет учреждает и специальные призы для проектов, которые не входят в заявленные номинации, но полезны людям. В этом году оргкомитет планирует ввести и специальную номинацию имени великого русского поэта Михаила Лермонтова, чья жизнь и творчество были неразрывно связаны с Кавказом и городом Пятигорском. Прием заявок конкурсантов продлится с 30 августа по 15 ноября 2021 года. Источник: https://mirmol.ru/novosti/razhap-musaev-cel-proekta-prometej-2021-sdelat-mir-proshhe-i-udobnee/