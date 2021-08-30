ЗАМАНА - Дагестанские школы войдут в новую программу капремонта

Дагестанские школы войдут в новую программу капремонта

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30 августа, 2021. Понедельник 13:15
Дагестанские школы войдут в новую программу капремонта

Президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой создать новый стандарт "школ большой страны". Глава государства сообщил об этом в ходе заседания Президиума Госсовета по вопросам образования.

Дагестанские школы войдут в новую программу капремонта
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«Для ребят школа — это второй дом. Надо сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней. Чтобы в обновлённых школах развивалось самоуправление, работали кружки по запросам ребят и родителей. Чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», — сообщил Владимир Путин.

С 1 сентября 380 тысяч дагестанских школьников сядут за парты и начнут обучение в привычном офлайн-формате. Директор РЦО, президент Ассоциации педагогов РД Анжела Байрамбекова рассказала о том, каким стандартам должны отвечать современные школы республики.

«Сегодня важно не передать знания, а научить учиться. Не помочь выучить и повторить слово в слово, а понять суть и самостоятельно применить. Не ограничить общение на уроке, а развить умение сотрудничать и сообща решать учебные проблемы. И роль учителя кардинально меняется. Он в своем классе, на своем уроке становится дирижером учебного общения, сценаристом учебной проблемной ситуации, консультантом, соавтором детского творчества. И все это предъявляет совершенно новые требования в архитектуре и к дизайну школьных зданий и пространств. Трансформируемая мебель и зонирование в учебном кабинете позволяют учителю работать с каждой группой, при этом дети с особыми потребностями могут в какой-то момент вообще лежать на ковре в уголке, потому что на данный момент — это для них единственный удобный вариант включения в урок», — отметила Анжела Байрамбекова.

Кроме того, руководитель «Сириуса» предложила отказаться от всероссийских проверочных работ и других контрольных и мониторинговых мероприятий в школах. Упразднение подобных практик, по её мнению, поможет учителям сконцентрироваться не только на образовании детей, но и на своем профессиональном росте.

«Безусловно, федеральным и региональным органам, регулирующим государственную политику в сфере образования, просто необходимо "держать руку на пульсе" и контролировать качественный уровень обучения. И вместе с этим мы наблюдаем картину, когда на школы обрушивается чрезмерное количество мониторинговых работ. Считаю, что объём таких проверок должен быть обязательно сведён к минимуму. В противном случае дополнительные нагрузки будут и дальше негативно влиять не только на педагогов, но и непосредственно на обучающихся», — отметил победитель Республиканского этапа конкурса «Учитель Года Дагестана – 2019» Ильдар Хусаинов.

 

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