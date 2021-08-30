ЗАМАНА - По итогам Республиканского форума добровольцев в Дагестане создадут 30 новых школьных отрядов

По итогам Республиканского форума добровольцев в Дагестане создадут 30 новых школьных отрядов

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30 августа, 2021. Понедельник 07:30

По итогам Республиканского форума добровольцев, который проходил в Дагестане с 23 по 26 августа, будут созданы 30 новых добровольческих отрядов. Напомним, что участниками форума стали порядка 100 добровольцев.

По итогам Республиканского форума добровольцев в Дагестане создадут 30 новых школьных отрядов
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Помимо лекций, встреч и мастер-классов для участников форума также было проведено обучение по созданию добровольческих отрядов. Им были выданы методические материалы для организации работы. В завершение образовательной программы с тридцатью наставниками были заключены соглашения о сотрудничестве и создании школьных отрядов, которые будут зарегистрированы на сайте «DOBRO.RU».


«Юные наставники и старшие кураторы на форуме научились тому, как создавать школьный добровольческий отряд от «А» до «Я». Созданные отряды получат атрибутику, материалы для работы, баннер и подарочные наборы», - рассказал заместитель директора Республиканского молодежного центра Минмолодежи РД Рашид Абдуллаев.


Добавим, что форум был организован Министерством по делам молодежи РД и Центром развития добровольческих инициатив в рамках реализации проекта, получившего грант на конкурсе «Регион добрых дел 2020».

 

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