Помимо лекций, встреч и мастер-классов для участников форума также было проведено обучение по созданию добровольческих отрядов. Им были выданы методические материалы для организации работы. В завершение образовательной программы с тридцатью наставниками были заключены соглашения о сотрудничестве и создании школьных отрядов, которые будут зарегистрированы на сайте «DOBRO.RU».
«Юные наставники и старшие кураторы на форуме научились тому, как создавать школьный добровольческий отряд от «А» до «Я». Созданные отряды получат атрибутику, материалы для работы, баннер и подарочные наборы», - рассказал заместитель директора Республиканского молодежного центра Минмолодежи РД Рашид Абдуллаев.
Добавим, что форум был организован Министерством по делам молодежи РД и Центром развития добровольческих инициатив в рамках реализации проекта, получившего грант на конкурсе «Регион добрых дел 2020».