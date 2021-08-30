ЗАМАНА - Вопросы вакцинации обсудили на конференции в Махачкале

Вопросы вакцинации обсудили на конференции в Махачкале

Автор
30 августа, 2021. Понедельник 07:29

Сегодня, 27 августа, на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» состоялся круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

Вопросы вакцинации обсудили на конференции в Махачкале
Информация

Участниками мероприятия явились более 60 специалистов из Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Тюмени, нашей республики. В настоящее время в Дагестане созданы все условия для проведения вакцинации, но несмотря на это темпы относительно низкие и добиться порядка 60-65% вакцинированного населения к октябрю текущего года будет несколько сложно, признались участники круглого стола. «Коронавирусная инфекция не совсем понятна и по клиническим проявлениям и по прогнозам. С каждой волной вирус становится опаснее. Легкое поражается стремительно быстро, разрушаются сосуды, идёт колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Вирус стал опаснее, но сейчас нам удалось стабилизировать волну и это благодаря прививке», — сообщил кардиолог Алигаджи Абдуллаев. Как отметил генеральный директор комплекса «Журавли» профессор Московского государственного университета Магомед Магомедов, многие по разным причинам боятся прививаться, но страшно не делать прививку, а болеть и умирать. «Людей не надо заставлять, с людьми надо разговаривать, проводить просветительскую работу. Что происходит, когда людей заставляют вакцинироваться? Они приходят в прививочный пункт, выбрасывают прививочный материал и покупают сертификат. Такие люди подвергают опасности не только себя, но и окружающих», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Елена Павлюченко. Эксперты сошлись во мнении, что среди населения необходимо проводить просветительскую работу и в этом диалоге должны участвовать не только врачи, но и представители других сфер жизни. Напомним, в НОК «Журавли»проходят реабилитацию врачи и другие медработники, которые боролись с COVID-19. Оздоровительный комплекс принимают порядка 200 российских медиков ежемесячно. В распоряжении медиков все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления: обустроенный пляж, бассейны, гидромассажные системы, тренажерные залы, бильярд, футбольное поле, теннисный корт. По итогам каждой смены в комплексе проходят круглые столы на различные актуальные темы.


 

Прочитано 13 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top