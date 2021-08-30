Вопросы вакцинации обсудили на конференции в Махачкале

Участниками мероприятия явились более 60 специалистов из Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Тюмени, нашей республики. В настоящее время в Дагестане созданы все условия для проведения вакцинации, но несмотря на это темпы относительно низкие и добиться порядка 60-65% вакцинированного населения к октябрю текущего года будет несколько сложно, признались участники круглого стола. «Коронавирусная инфекция не совсем понятна и по клиническим проявлениям и по прогнозам. С каждой волной вирус становится опаснее. Легкое поражается стремительно быстро, разрушаются сосуды, идёт колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Вирус стал опаснее, но сейчас нам удалось стабилизировать волну и это благодаря прививке», — сообщил кардиолог Алигаджи Абдуллаев. Как отметил генеральный директор комплекса «Журавли» профессор Московского государственного университета Магомед Магомедов, многие по разным причинам боятся прививаться, но страшно не делать прививку, а болеть и умирать. «Людей не надо заставлять, с людьми надо разговаривать, проводить просветительскую работу. Что происходит, когда людей заставляют вакцинироваться? Они приходят в прививочный пункт, выбрасывают прививочный материал и покупают сертификат. Такие люди подвергают опасности не только себя, но и окружающих», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Елена Павлюченко. Эксперты сошлись во мнении, что среди населения необходимо проводить просветительскую работу и в этом диалоге должны участвовать не только врачи, но и представители других сфер жизни. Напомним, в НОК «Журавли»проходят реабилитацию врачи и другие медработники, которые боролись с COVID-19. Оздоровительный комплекс принимают порядка 200 российских медиков ежемесячно. В распоряжении медиков все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления: обустроенный пляж, бассейны, гидромассажные системы, тренажерные залы, бильярд, футбольное поле, теннисный корт. По итогам каждой смены в комплексе проходят круглые столы на различные актуальные темы.





