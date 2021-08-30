Новая крупная партия вакцины от COVID-19 поступила в республику

Очередная партия вакцины от COVID-19: вакцина «Гам-Ковид-ВАК» торговой марки «Спутник V» – 51 200 доз, «Спутник Лайт» – 40 808 доз поступила в республику, сообщили информагентству в пресс-службе Минздрава РД.

«На 27 августа по информации из единого федерального Регистра вакцинированных от COVID-19 в Дагестане от коронавируса привились 363 253 человека, 260 826 из них завершили оба этапа вакцинации. Это составляет 27% от подлежащего контингента дагестанцев. Минздравом России нормативом подлежащих вакцинации от COVID-19 отнесено 60% взрослого населения республики, а это 1 350 407 дагестанцев, из них 394 480 лиц 60 лет и старше.

Процент использования вакцины в Дагестане превышает среднероссийский показатель и составляет 91%. С начала пандемии в республику было поставлено 504 296 доз вакцины от COVID-19. Вакцинация проводится четырьмя видами иммунопрепаратов: “Спутник V”, “Спутник Лайт”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”», – рассказали в пресс-службе.

По словам представителя министерства, в республике развёрнуто 86 стационарных и 58 мобильных пунктов вакцинации.