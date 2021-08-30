Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил главу города Буйнакска Исламудина Нургудаева и всю управленческую команду муниципалитета и горожан с победой в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его итоги были подведены 26 августа на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде.

Как отметил Сергей Меликов, победа в столь престижном, проводимом по поручению Президента страны конкурсе, для участия в котором было подано порядка 300 заявок из 73 субъектов РФ, свидетельствует о наличии в Буйнакске управленческого потенциала для решения задач развития города, повышения качества жизни граждан.

«Рассчитываю, что реализация проекта по созданию комфортной городской среды, на который выделен грант в размере 80 млн рублей, позволит улучшить архитектурный облик Буйнакска, а в год 100-летия со дня образования ДАССР станет символом возрождения первой столицы нашей республики», - подчеркнул глава республики в своём обращении.

Отметим, всего во Всероссийском конкурсе было 4 номинации. Буйнакск представил проект благоустройства ул. Ленина и Городского сада, которые исторически являются излюбленными местами отдыха жителей и гостей города и составляют его «визитную карточку», в категории «Малые города с численностью от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно».

Федеральная комиссия конкурса, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отобрала и утвердила 160 финалистов-победителей из 65 субъектов страны.

По решению комиссии, в рамках одной категории проекты-победители получили равное финансирование. Размер выделенных средств на каждый проект составил от 50 до 80 млн рублей.