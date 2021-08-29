Абдулпатах Амирханов напомнил, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1189 утверждены Правила отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета.

Так, согласно документу, бюджетные кредиты можно получить на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон и другое.

В рамках совещания были озвучены критерии отбора инфраструктурных проектов в рамках лимитов.Они касаются привлечения средств внебюджетных источников финансирования проекта, объема поступлений налоговых и неналоговых доходов от реализации проекта и так далее.

По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов поручил региональным Минэкономразвития, Минтрансу, Минстрою, Минтуризма, Минпромторгу и Агентству по предпринимательству и инвестициям в течение трех дней подготовить конкретные предложения для подготовки заявок на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов.