Мурад Казиев напомнил, что разгром международных террористов в 1999 году является одним из важнейших событий в современной истории не только Дагестана, но и всей России. По словам вице-премьера, прошедшее с тех пор время сделало его значение и масштаб еще более очевидным.

«Данные обстоятельства предъявляют особые требования к организации придания статуса ветерана боевых действий членам народного ополчения. Нужно приложить все необходимые усилия, чтобы эта работа прошла на действительно высоком уровне и отражала интересы дагестанского народа.

Ключевая задача, которая стоит перед нами, это чтобы люди, благодаря которым в определенной степени была достигнута победа, участники отрядов народного ополчения, их близкие прочувствовали внимание со стороны государства, могли рассчитывать на установленные законодательством меры социальной поддержки», - подчеркнул Казиев.

Председатель Дагестанской региональной общественной организации Народное ополчение 1999 «Интербригада» Муталим Муталимов рассказал об основных направлениях организации взаимодействия отрядов народного ополчения 1999 года с органами власти.

В рамках совещания было отмечено, что для решения вопроса придания дагестанским ополченцам статуса ветерана боевых действий и уточнения списков на республиканском и муниципальном уровнях созданы специальные комиссии. В их состав включены главы муниципалитетов, представители военного комиссариата и ОВД, командиры отрядов самообороны, участники боевых действий, члены общественных организаций.

Напомним, что с начала работы республиканской комиссии проведено три заседания, ветеранами боевых действий признано 512 дагестанских ополченцев. По информации ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по РД, ежемесячная денежная выплата в размере 3 212,04 рубля по категории «ветеран боевых действий» из числа дагестанских ополченцев назначена 434 лицам.

Далее участники заседания рассмотрели материалы на 19 ополченцев, 17 из них по решению Комисcии признаны участниками боевых действий и включены в перечень дагестанских ополченцев для последующего утверждения распоряжением Правительства РД. Материалы по двоим лицам направлены на дополнительную проверку.

В работе заседани приняли участие руководство Минтруда РД, МВД, военного комиссариата, Общественной палаты РД, администраций муниципальных образований, представители общественных организаций.