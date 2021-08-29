Всероссийский конкурс грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории»

В июне стартовал Всероссийский конкурс грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории» для педагогов, руководителей и команд образовательных организаций – это механизм отбора, поддержки и комплексного сопровождения проектов, направленных на устойчивое развитие системы образования.

Цель конкурса грантов – выявление успешных практик (точек роста), распространение которых окажет значительное влияние на повышение качества общего образования (включая дошкольное) и обеспечит условия для его устойчивого развития.

Всего в рамках отборочного этапа конкурса поступило 1850 проектов от учителей и педагогических коллективов из 79 регионов страны. Больше всего заявок было получено из Московской области, Краснодарского края, Удмуртской Республики, Красноярского края и Санкт-Петербурга. От педагогов Дагестана было подано 10 заявок.

Претенденты подавали свои проекты в шести номинациях: непрерывное образование, социальное партнерство, культурное многообразие, здоровье, проектная деятельность и цифровизация. Самым популярным грантовым направлением среди участников стала «Проектная деятельность» – здесь было подано наибольшее количество заявок – 511 шт. На получение грантов в номинации «Здоровье» претендовал 321 проект и еще 298 поступило в номинации «Цифровизация».

Эксперты конкурсных комиссий оценивали заявки при помощи информационной системы экспертиз Обрсоюза. Они рассмотрели поданные заявки и выделили 72 проекта-победителя отборочного этапа, которые приглашены к участию в следующем этапе. Каждый проект оценивался двумя независимыми экспертами, а в случае расхождения баллов – направлялся на дополнительную экспертизу третьему эксперту.\

Комиссия оценивала проекты по шести основным критериям: конкурентоспособность и реализуемость проекта, его результативность и тиражируемость, обеспеченность необходимыми ресурсами и обоснованность заявленного бюджета.

В настоящее время на сайте конкурса открыта витрина проектов, а также проходит общественно-профессиональное обсуждение каждого из них с возможностью онлайн-голосования. Заключительный этап конкурса пройдет с 15 по 17 октября в очном формате в г. Ялте. Там состоится защита прошедших в полуфинал конкурса проектов, а также пройдут различные состязания в формате интеллектуальных батлов, проектных сессий и мастер-классов.

В финал конкурса от Дагестана прошел проект от команды педагогов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каспийская гимназия №11» в номинации «Непрерывное образование» «Образовательная платформа и курсы по ИКТ-компетенциям в соответствии c профессиональным стандартом педагога для работников образовательных организаций».

Ознакомиться с описанием проекта можно на странице конкурса по адресу: https://obr.so/obrazovatelnaya-platforma-i-kursi-po-ikt-kompetenciyam/

Оставить свое мнение о проекте, поддержать, проголосовав за него можно на странице конкурса в социальной сети ВКонтакте по адресу: https://m.vk.com/wall-160476286_4109