Знания от первых лиц: на II федеральном Просветительском марафоне «Новое Знание» выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и выдающиеся государственные деятели

С 1 по 3 сентября пройдет II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание», приуроченный ко Дню знаний, организатором выступает Российское общество «Знание». В роли лекторов и наставников — свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров II Просветительского марафона «Новое Знание» на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» в ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко, Алексей Лихачев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Дмитрий Чернышенко, Константин Эрнст, Владимир Машков, Михаил Пиотровский, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Александр Овечкин, Светлана Ромашина, Василий Вакуленко (Баста), Татьяна Бакальчук, Аркадий Волож, Евгений Касперский и другие

Ожидается участие и зарубежных звезд науки, культуры и искусства, чьи имена пока держатся в секрете.

«Наш марафон знаний — это уникальный просветительский интенсив,которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации, — подчеркнул генеральный директор Российского общества “Знание” Максим Древаль. — “Новое Знание” — это лучшая площадка для развития кругозора и бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний».

Основными площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Каждый город представит свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Казань — «Цифровой мир и медиа», Нижний Новгород — «История и культура», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии».

В программе марафона запланированы как лекции, интервью и дискуссии из студий, так и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Таким образом, «Новое Знание» охватит всю Россию: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

Зрители также смогут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества. Например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху: за и против; должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили — спасение экологии или самый большой обман XXI века.

В рамках II Просветительского марафона тысячи лекторов, просветителей и наставников отправятся в российские школы и выступят перед детьми на открытых уроках. Инициативу под названием «Поделись своим знанием» поддержат представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций. В свою очередь, российские школьники и студенты посетят десятки российских предприятий в формате Дней открытых дверей, где они смогут не только расширить свой кругозор, но и познакомиться с потенциальными работодателями.

Также в рамках марафона «Новое Знание» с 1 по 4 сентября по всей стране пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям. Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами «Знания». Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в медицину.