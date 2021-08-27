ЗАМАНА - Прием заявок ХIII Всероссийском конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений

Прием заявок ХIII Всероссийском конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений

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27 августа, 2021. Пятница 14:11

Открыт прием заявок для участия в ХIII Всероссийском конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Прием заявок ХIII Всероссийском конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений
Информация

Конкурс проводится по номинациям:

«Телевидение»;«Печать»;«Интернет»;«ЭТНОзвук»;«Детские и молодежные СМИ»;«Территория ЭТНО»;«Поколение мультимедиа» и «Блоги».

Принимаются только авторские материалы, опубликованные, вышедшие в эфир в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. СМИ в целом (журналы, газеты, сайты, радио- и телекомпании) не рассматриваются.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик – не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте «СМИротворец» с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника.

Заявки от журналистов из СКФО принимаются до 1 октября. Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться в Положении.

 

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