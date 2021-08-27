Более 800 сообщений о проблемах дагестанцев обработал ЦУР за минувшую неделю

Всего в период с 16 по 22 августа Центр управления регионом Республики Дагестан зафиксировал 831 сообщение, которые жители региона оставили в соцсетях. Весомую долю среди обращений составляют вопросы, касающиеся ремонта и содержания дорог.

Сообщения фиксирует ЦУР и передает ответственным органам. Координация центра уже помогла отремонтировать десятки километров автодорог. Так, дорожное покрытие было восстановлено после сообщения, которое поступило от жителя села Солнечное Хасавюртовского района. К решению проблемы подключилась администрация села, благодаря чему ямы на участке засыпали гравием. Мероприятия по благоустройству улицы всё ещё продолжаются.

Отметим, что некоторые проблемы дагестанцев удаётся решить незамедлительно, другие требуют времени и системных решений. При этом, каждое сообщение, поступившее в обработку, получает «обратную связь». Среднее время ответов на обращения дагестанцев за прошлую неделю составило 1 час 9 минут.