Сообщения фиксирует ЦУР и передает ответственным органам. Координация центра уже помогла отремонтировать десятки километров автодорог. Так, дорожное покрытие было восстановлено после сообщения, которое поступило от жителя села Солнечное Хасавюртовского района. К решению проблемы подключилась администрация села, благодаря чему ямы на участке засыпали гравием. Мероприятия по благоустройству улицы всё ещё продолжаются.
Отметим, что некоторые проблемы дагестанцев удаётся решить незамедлительно, другие требуют времени и системных решений. При этом, каждое сообщение, поступившее в обработку, получает «обратную связь». Среднее время ответов на обращения дагестанцев за прошлую неделю составило 1 час 9 минут.