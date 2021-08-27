Материалы созданы в строгом соответствии с утверждённым Календарем образовательных событий, приурочены к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/22 учебный год, отвечают требованиям цифровой интерактивности и призваны помочь педагогическим работникам школ в их профессиональной деятельности.
Цифровые ресурсы к календарю образовательных событий на 2021/22 учебный год будут полезны в работе директоров школ, заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитательной работе, классных руководителей.