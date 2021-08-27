ЗАМАНА - Информация о портале «Кремлевский Предуниверсарий РФ»

Информация о портале «Кремлевский Предуниверсарий РФ»

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27 августа, 2021. Пятница 07:53

На методическом портале: http://КремлевскийПредуниверсарий.РФ размещен полный комплект цифровых интерактивных ресурсов для активного участия учителей и обучающихся образовательных организаций в общероссийских мероприятиях. Все просветительско-образовательные материалы находятся в открытом доступе, не требуют авторизации и предоставляются только на бесплатной основе.

Информация о портале «Кремлевский Предуниверсарий РФ»
Информация

Материалы созданы в строгом соответствии с утверждённым Календарем образовательных событий, приурочены к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/22 учебный год, отвечают требованиям цифровой интерактивности и призваны помочь педагогическим работникам школ в их профессиональной деятельности.

Цифровые ресурсы к календарю образовательных событий на 2021/22 учебный год будут полезны в работе директоров школ, заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитательной работе, классных руководителей.

 

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