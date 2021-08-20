ЗАМАНА - Алим Темирбулатов: «Комплексный подход к решению острых проблем преобразит республику»

Алим Темирбулатов: «Комплексный подход к решению острых проблем преобразит республику»

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20 августа, 2021. Пятница 07:45
Алим Темирбулатов: «Комплексный подход к решению острых проблем преобразит республику»

Накануне состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым в формате видеоконференции. Они обсудили самые острые проблемы республики, накопившиеся за последние годы.

Алим Темирбулатов: «Комплексный подход к решению острых проблем преобразит республику»
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Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал эту встречу.

«Доклад был очень содержательным и отразил реальную обстановку в Дагестане в области дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, развития туризма в республике, а также обеспечения дагестанцев качественной питьевой водой, электро- и газоснабжением», – отметил глава района.

Решение данной проблемы Сергей Алимович видит в реконструкции трассы «Кавказ»  со строительством обхода крупных городов: Махачкалы, Дербента и Хасавютра. Реализация этого проекта, считает Алим Темирбулатов, положительно скажется и на жителях Кайтагского района, поскольку они почти каждый день пользуются этой дорогой и вынуждены при этом стоять в пробках, тратя драгоценное время.

Особое внимание в докладе Меликова было уделено и проблеме обеспечения жителей качественной питьевой водой и полноценной системой канализации.

Кроме того, он рассказал о причинах перебоев электричества, которые за последние годы стали частыми и массовыми. Это связано, по словам Меликова, с 70% износом электрических сетей и подстанций, построенных еще в советское время.

«Комплексный подход в решении основных острых проблем республики даст толчок в социально-экономическом развитии Дагестана, привлечет дополнительные инвестиции в республику, создаст новые перспективы  на будущее и повысит благосостояние дагестанцев», – сказал Темирбулатов.

В завершение своего доклада Сергей Меликов пригласил Владимира Путина посетить Дагестан на 100-летие со дня рождения талантливого дагестанского поэта Расула Гамзатова.

«Празднование 100-летия Расула Гамзатова пройдет не только на республиканском, но и на федеральном уровне. Это в очередной раз доказывает, что Дагестан неотъемлемая часть великой России, у нас общее культурное наследие и совместное будущее», – подчеркнул Алим Темирбулатов.

Доклад Сергея Алимовича показал, что он в курсе всех проблем, имеющихся в республике, и прилагает все усилия для их решения.

 

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