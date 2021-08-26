На борьбу с лесными пожарами в Дагестане выделят дополнительные средства
- Автор Шахри
- 26 августа, 2021. Четверг 17:03
Дополнительное финансирование в размере 24 миллиардов рублей направит регионам правительство России на борьбу с пожарами, об этом заявил президент РФ.
По мнению Владимира Путина, необходимо значительно увеличить объемы финансирования для борьбы с лесными пожарами.
«Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 миллиарда рублей», – заявил в своем выступлении Глава государства.
Помощь такого масштаба позволит применять для тушения огня современные технологии, использовать новейшее оборудование. Именно это становится залогом успешной борьбы с лесными пожарами.
С 28 мая 2021 года Правительством РД установлен особый противопожарный режим. Распоряжением комитета по лесному хозяйству РД до 31 августа в лесах республики введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств. По данным ведомства, за истекший период пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 2 лесных пожара, общая площадь которых составила более 3 гектаров. В результате принятых оперативных мер, данные очаги были ликвидированы в течении первых суток со дня обнаружения.
Ранее Владимир Путин взял на личный контроль ликвидацию последствий природных чрезвычайных происшествий в ряде регионов России и поручил оказать помощь пострадавшим.
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