ЗАМАНА - На борьбу с лесными пожарами в Дагестане выделят дополнительные средства

На борьбу с лесными пожарами в Дагестане выделят дополнительные средства

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26 августа, 2021. Четверг 17:03
На борьбу с лесными пожарами в Дагестане выделят дополнительные средства

Дополнительное финансирование в размере 24 миллиардов рублей направит регионам правительство России на борьбу с пожарами, об этом заявил президент РФ.

По мнению Владимира Путина, необходимо значительно увеличить объемы финансирования для борьбы с лесными пожарами.

«Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 миллиарда рублей», – заявил в своем выступлении Глава государства.

Помощь такого масштаба позволит применять для тушения огня современные технологии, использовать новейшее оборудование. Именно это становится залогом успешной борьбы с лесными пожарами.

С 28 мая 2021 года Правительством РД установлен особый противопожарный режим. Распоряжением комитета по лесному хозяйству РД до 31 августа в лесах республики введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств. По данным ведомства, за истекший период пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 2 лесных пожара, общая площадь которых составила более 3 гектаров. В результате принятых оперативных мер, данные очаги были ликвидированы в течении первых суток со дня обнаружения.

Ранее Владимир Путин взял на личный контроль ликвидацию последствий природных чрезвычайных происшествий в ряде регионов России и поручил оказать помощь пострадавшим.

На борьбу с лесными пожарами в Дагестане выделят дополнительные средства
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